США, Європейський Союз та країни Великої сімки оголосять нові санкції проти Росії у середу, 6 квітня. Про це повідомили в адміністрації Джо Байдена.

За словами президента США, масштабний пакет потягне за собою значні витрати для Росії і змусить її далі йти шляхом економічної, фінансової та технологічної ізоляції.

Обмеження передбачатимуть повну заборону на нові інвестиції в Росію, а також стосуватимуться фінансових установ та державних підприємств країни-агресора. Крім цього, санкції запровадять проти російських посадових осіб та членів їхніх сімей.

– Ці заходи призведуть до деградації ключових інструментів російської державної влади, завдадуть Росії гострої та негайної економічної шкоди та притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує та підтримує війну Путіна, – повідомили в адміністрації президента США.

В адміністрації Байдена додали, що вони забезпечать повну відповідальність Росії за скоєні воєнні злочини.