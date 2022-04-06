США, Європейський Союз та країни Великої сімки оголосять нові санкції проти Росії у середу, 6 квітня. Про це повідомили в адміністрації Джо Байдена.
За словами президента США, масштабний пакет потягне за собою значні витрати для Росії і змусить її далі йти шляхом економічної, фінансової та технологічної ізоляції.
Обмеження передбачатимуть повну заборону на нові інвестиції в Росію, а також стосуватимуться фінансових установ та державних підприємств країни-агресора. Крім цього, санкції запровадять проти російських посадових осіб та членів їхніх сімей.
– Ці заходи призведуть до деградації ключових інструментів російської державної влади, завдадуть Росії гострої та негайної економічної шкоди та притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує та підтримує війну Путіна, – повідомили в адміністрації президента США.
В адміністрації Байдена додали, що вони забезпечать повну відповідальність Росії за скоєні воєнні злочини.
– Ми вже дійшли висновку, що Росія вчинила військові злочини в Україні, і інформація з Бучі, схоже, є ще одним доказом військових злочинів. І, як сказав президент, ми будемо працювати зі світом, щоб забезпечити повну відповідальність за ці злочини. Одним із цих інструментів є санкції, і ми інтенсивно працюємо з нашими європейськими союзниками над подальшими санкціями, – йдеться у повідомленні.