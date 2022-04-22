Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 57 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>376 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Світ

У США розробили безпілотник для України, схожий на Switchblade

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У США розробили безпілотник для України, схожий на Switchblade

Пентагон передасть Україні новий безпілотник, розроблений ВПС США, який чудово відповідає потребам українських Збройних сил.

Про це повідомляє профільне видання Air Force Magazine.

Зазначається, що США поставлять Україні не менше 121 нової тактичної системи Phoenix Ghost (Привид Фенікса) в рамках нового пакету військової допомоги у розмірі 800 млн доларів.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, цей безпілотник розроблявся до вторгнення Росії.

– ВПС працювали над ним, і обговорювали з українською стороною її потреби. Ми розраховували, що ця система дуже добре задовольнить їхні потреби, особливо на сході України, – сказав він.

Точні можливості Phoenix Ghost тримаються у секреті. За словами Кірбі, безпілотник нагадує дрон-камікадзе Switchblade, який США вже поставили Україні.

Phoenix Ghost призначений для тактичних операцій та для атаки цілей.

– Він, як і багато безпілотних авіаційних комплексів, зрозуміло, має оптику. Таким чином його також можна використовувати для розвідки, але його основні функції зосереджені на атаці, — сказав Кірбі.

Пізніше прессекретар додав, що дрон це одностороння система, а це означає, що він не призначений для відновлення.

З моменту початку масштабної війни в Україні Міноборони США надало військову допомогу на суму 3,4 млрд доларів, у тому числі ще один пакет на 800 млн доларів у середині березня, а потім ще 100 млн доларів на початку квітня.

Крім Switchblades та нового Phoenix Ghost, Міністерство оборони США також надало зенітні ракети Stinger, протитанкові ракети Javelin, вертольоти Мі-17, бронеавтомобілі Humvee, артилерію та мільйони патронів до стрілецької зброї та гранатів.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка