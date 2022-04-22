Пентагон передасть Україні новий безпілотник, розроблений ВПС США, який чудово відповідає потребам українських Збройних сил.

Про це повідомляє профільне видання Air Force Magazine.

Зазначається, що США поставлять Україні не менше 121 нової тактичної системи Phoenix Ghost (Привид Фенікса) в рамках нового пакету військової допомоги у розмірі 800 млн доларів.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, цей безпілотник розроблявся до вторгнення Росії.

– ВПС працювали над ним, і обговорювали з українською стороною її потреби. Ми розраховували, що ця система дуже добре задовольнить їхні потреби, особливо на сході України, – сказав він.

Точні можливості Phoenix Ghost тримаються у секреті. За словами Кірбі, безпілотник нагадує дрон-камікадзе Switchblade, який США вже поставили Україні.

Phoenix Ghost призначений для тактичних операцій та для атаки цілей.

– Він, як і багато безпілотних авіаційних комплексів, зрозуміло, має оптику. Таким чином його також можна використовувати для розвідки, але його основні функції зосереджені на атаці, — сказав Кірбі.

Пізніше прессекретар додав, що дрон це одностороння система, а це означає, що він не призначений для відновлення.

З моменту початку масштабної війни в Україні Міноборони США надало військову допомогу на суму 3,4 млрд доларів, у тому числі ще один пакет на 800 млн доларів у середині березня, а потім ще 100 млн доларів на початку квітня.

Крім Switchblades та нового Phoenix Ghost, Міністерство оборони США також надало зенітні ракети Stinger, протитанкові ракети Javelin, вертольоти Мі-17, бронеавтомобілі Humvee, артилерію та мільйони патронів до стрілецької зброї та гранатів.