В США відреагували на погрози Росії щодо Литви

Червень, 22 в 6:40

Сполучені Штати заявили про підтримку Литви, яка є членом НАТО, у разі агресивних дій з боку збройних сил РФ.

Будь-які військові заходи проти Литви означатимуть агресію проти всього блоку НАТО і отримають відповідь з боку США.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

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– Ми підтримуємо наших союзників по НАТО, ми підтримуємо Литву. Наша прихильність п’ятій статті НАТО – постулату, що напад на одного означатиме напад на всіх, — непорушна, — заявив представник Держдепу.

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: PBS News