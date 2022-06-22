В США відреагували на погрози Росії щодо Литви
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Сполучені Штати заявили про підтримку Литви, яка є членом НАТО, у разі агресивних дій з боку збройних сил РФ.
Будь-які військові заходи проти Литви означатимуть агресію проти всього блоку НАТО і отримають відповідь з боку США.
Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.
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– Ми підтримуємо наших союзників по НАТО, ми підтримуємо Литву. Наша прихильність п’ятій статті НАТО – постулату, що напад на одного означатиме напад на всіх, — непорушна, — заявив представник Держдепу.
Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.
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Джерело: PBS News