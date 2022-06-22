Вибухи у Харкові та вирішальні бої у Сєвєродонецьку: що відбувається на 119-й день війни (онлайн)

Протягом 22 і до 26 червня існує підвищений ризик ракетних обстрілів з боку РФ. Влада України закликає особливо уважно ставитись до повідомлень про повітряні тривоги і дотримуватись безпекових рекомендацій.

Окупанти тимчасово захопили Тошківку та Мирну Долину на Луганщині та Підлісне у Миколаївській області.

Українські захисники завдали ударів по позиціях окупантів на Зміїному – у ворога значні втрати.