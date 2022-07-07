Липень, 07 в 12:36

Деякі російські джерела розмістили відео пуску протикорабельної ракети Онікс по аеропорту Одеси, який є не військовим, а виключно цивільним об’єктом.

Це стане ще одним незаперечним доказом військових злочинів РФ для міжнародного трибуналу в Гаазі.

П-800 Онікс – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії – була розроблена наприкінці 1970-х років.

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Комплекс із самого початку замислювався саме як універсальний, з можливістю розміщення на підводних човнах, надводних кораблях і катерах, літаках та берегових пускових установках.

Ракета Онікс призначена для боротьби:

з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії;

проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена в кілька разів.

Онікс виконує політ на надзвукових швидкостях на всіх ділянках польоту. При цьому комплекс дозволяє задати траєкторію залежно від мети:

низька;

висока-низька для заобрійної дальності стрільби.

Комплекс працює за принципом “вистрілив-забув” і є малопомітним для РЛС (виконаний з використанням СТЕЛС-технологій).

Експортна версія ракети Онікс має назву Яхонт.

Технічні характеристики ракети:

довжина (корабельний варіант) – 8 м;

довжина (авіаційний варіант) – 6,1 м;

стартова маса – 3 000 кг;

маса з ТПС – 3 900 кг;

максимальна швидкість – 750 м/с;

дальність по висотній траєкторії – 450-500 км;

висота польоту на маршовій ділянці – до 14 000 м;

дальність виявлення цілі – не менше 50 км.

Виробник: Росія.

Є на озброєнні Росії, Сирії, Індонезії та В’єтнаму.

Саме ракетами Онікс з берегового протикорабельного ракетного комплексу Бастіон агресори обстріляли Одещину 8 квітня по наземним цілям, хоча дана ракета розроблена саме для атак кораблів.

Джерело: по матеріалах ЗМІ