У Греції знайшли тіла всіх членів екіпажу на місці катастрофи українського літака АН-12
На місці падіння українського літака АН-12 у Греції завершили операцію з вилучення усіх восьми тіл загиблих членів екіпажу.
Про це повідомляє видання ERT.
За повідомленнями видання тіла передали у лікарню міста Комотіні для судово-медичної експертизи. Пізніше їх передадуть дипломатичним представникам України в Греції.
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На місці катастрофи не виявили небезпечних або токсичних речовин, почали роботу піротехніки.
Нагадаємо, Україна офіційно підтвердила авіакатастрофу з українським транспортним літаком Ан-12. Він розбився на півночі Греції ввечері 16 липня.
Фото: ertnews.gr