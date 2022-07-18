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У Греції знайшли тіла всіх членів екіпажу на місці катастрофи українського літака АН-12

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
У Греції знайшли тіла всіх членів екіпажу на місці катастрофи українського літака АН-12

На місці падіння українського літака АН-12 у Греції завершили операцію з вилучення усіх восьми тіл загиблих членів екіпажу.

Про це повідомляє видання ERT.

За повідомленнями видання тіла передали у лікарню міста Комотіні для судово-медичної експертизи. Пізніше їх передадуть дипломатичним представникам України в Греції.

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На місці катастрофи не виявили небезпечних або токсичних речовин, почали роботу піротехніки.

Нагадаємо, Україна офіційно підтвердила авіакатастрофу з українським транспортним літаком Ан-12. Він розбився на півночі Греції ввечері 16 липня.

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Фото: ertnews.gr

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