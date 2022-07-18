В Греции обнаружили тела всех членов экипажа на месте крушения украинского самолета АН-12

Июль, 18 в 7:02

На месте падения украинского самолета АН-12 в Греции завершили операцию по изъятию всех восьми тел погибших членов экипажа.

Об этом сообщает издание ERT.

По сообщениям издания тела передали в больницу Комотини для судебно-медицинской экспертизы. Позже их передадут дипломатическим представителям Украины в Греции.

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На месте крушения не обнаружили опасных или токсичных веществ, начали работу пиротехники.

Напомним, что Украина официально подтвердила авиакатастрофу с украинским транспортным самолетом Ан-12. Он разбился на севере Греции вечером 16 июля.

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Фото: ertnews.gr