Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

В Греции обнаружили тела всех членов экипажа на месте крушения украинского самолета АН-12

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
В Греции обнаружили тела всех членов экипажа на месте крушения украинского самолета АН-12

На месте падения украинского самолета АН-12 в Греции завершили операцию по изъятию всех восьми тел погибших членов экипажа.

Об этом сообщает издание ERT.

По сообщениям издания тела передали в больницу Комотини для судебно-медицинской экспертизы. Позже их передадут дипломатическим представителям Украины в Греции.

Сейчас смотрят

На месте крушения не обнаружили опасных или токсичных веществ, начали работу пиротехники.

Напомним, что Украина официально подтвердила авиакатастрофу с украинским транспортным самолетом Ан-12. Он разбился на севере Греции вечером 16 июля.

Читайте
Число перелетов в Беларусь крупных транспортных самолетов из РФ резко выросло

Фото: ertnews.gr

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка