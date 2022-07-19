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Виробник Bayraktar пообіцяв ніколи не продавати безпілотники Росії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Виробник Bayraktar пообіцяв ніколи не продавати безпілотники Росії
Фото: Міноборони

Виробник ударних оперативно-тактичних середньовисотних безпілотників Bayraktar ніколи не почне продавати свої товари Росії, оскільки підтримує Україну у боротьбі за незалежність та свободу.

Про це заявив генеральний директор компанії Baykar Defence Халук Байрактар. За його словами, він не дозволить продаж безпілотників Bayraktar країні-агресору Росії.

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– Туреччина та Україна мають стратегічний рівень відносин, особливо в аерокосмічній та оборонній галузі. Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками. Ми закуповуємо в України турбінні двигуни для безпілотників. Ми побудували відносини з Україною так, що дає переваги обом країнам, – зауважив Байрактар.

За його словами, компанія ніколи не забезпечувала Росію бойовими безпілотниками та не має наміру допомагати путінській армії, оскільки підтримує Україну.

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Джерело: CNN
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