Виробник Bayraktar пообіцяв ніколи не продавати безпілотники Росії

Виробник ударних оперативно-тактичних середньовисотних безпілотників Bayraktar ніколи не почне продавати свої товари Росії, оскільки підтримує Україну у боротьбі за незалежність та свободу.

Про це заявив генеральний директор компанії Baykar Defence Халук Байрактар. За його словами, він не дозволить продаж безпілотників Bayraktar країні-агресору Росії.

За його словами, компанія ніколи не забезпечувала Росію бойовими безпілотниками та не має наміру допомагати путінській армії, оскільки підтримує Україну.

Interviewed by CNN today regarding the Bayraktar TB2 and its operations in Ukraine and elsewhere. Thank you for hosting me @jchatterleyCNN pic.twitter.com/TTIkCVuJ9M

— Haluk Bayraktar (@haluk) July 18, 2022