Вересень, 05 в 14:39

У понеділок 5 вересня консервативна партія Британії назвала ім’я нового прем’єр-міністра країни.

Нею стане Ліз Трасс, яка обіймала раніше посаду міністерки закордонних справ Великої Британії.

Вона вступить на посаду прем’єрки 6 вересня – одразу після призначення королевою.

Зараз дивляться

Зазначається, що церемонія пройде у маєтку королеви Балморал у Шотландії, а не у Букінгемському палаці.

Трасс – третя жінка-прем’єр-міністр в історії Британії після Маргарет Тетчер та Терези Мей.

Цього ж дня, 5 вересня, склав повноваження чинний глава британського уряду Борис Джонсон, про що він повинен повідомити королеву Єлизавету II.

В останньому етапі виборів Трасс змагалася із колишнім міністром фінансів Ріші Сунаком.

У голосуванні брало участь близько 200 тис. членів Консервативної партії, воно тривало з початку серпня.

У своїй передвиборчій кампанії Ліз Трасс обіцяла продовжити політику Бориса Джонсона щодо України. За її словами, президент Володимир Зеленський має стати першим, кому вона зателефонує на посаді прем’єрки.

Нова прем’єрка планує працювати над збільшенням військової допомоги Києву разом із партнерами по Групі семи.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Після цього він зателефонував президенту Зеленському та обговорив з ним подальшу допомогу для України. Через кілька тижнів у Британії почали обирати нового главу уряду.