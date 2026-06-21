Український музикант та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук показав рідкісну фотографію своїх дітей у День батька, який відзначається щорічно у третю неділю червня.

Вакарчук показав фото своїх дітей у День батька

За словами музиканта, для нього стали найкращими днями на Землі день народження його дітей – Івана та Соломії.

– Я ніколи не думав, що в мене будуть найкращі дні на Землі. От коли вони прекрасні просто тому, що вони є. Але саме такими стали для мене дні народження Іванка та Соломійки. Народжені з різницею в рік і два дні, вони завжди відзначають їх разом. І ростуть разом. І вчаться разом. Слово разом – це про них, – заявив Вакарчук.

Як зазначив лідер гурту Океан Ельзи, як тато він бажає своїм дітям прожити довге, щасливе та наповнене світлом життя.

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– А чого ще може бажати тато? Їхнє щастя – моє щастя! А ще я дуже дякую їхній прекрасній мамі Жені. І в їхні дні народження. І кожного дня, – додав він.

Святослав Вакарчук виховує двох дітей. Син Іван народився у 2021 році, а донька Соломія – у 2022 році.

Матір’ю дітей є продюсерка та співзасновниця кінокомпанії Radioaktive Film Євгенія Яцута. Хоча раніше Вакарчук ретельно оберігав особисте життя від публічності, проте тепер він періодично публікує родинні знімки.

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