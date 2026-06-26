Станом на зараз воєнний стан в Україні офіційно триватиме до 2 серпня 2026 року.

До якого числа мобілізація в Україні, читайте в нашому матеріалі.

До якого числа продовжена мобілізація в Україні

Наразі мобілізація триватиме до 2 серпня 2026 року.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року воєнний стан і мобілізацію в Україні вже неодноразово продовжували, і щоразу на 90 днів.

Скільки триватиме в Україні мобілізація та чи можлива демобілізація після скасування воєнного стану

Адвокатка, партнерка АО RELIANCE Ірина Цибко у коментарі для Фактів ICTV розповіла, що наразі немає остаточної відповіді, чи продовжать у майбутньому воєнний стан і мобілізацію. Проте, з огляду на поточну ситуацію на фронті, ймовірність їхнього чергового продовження залишається високою.

За словами юристки, навіть у разі досягнення мирних домовленостей припинення воєнного стану саме по собі не запустить процес демобілізації. Для цього необхідне окреме рішення.

Спочатку Президент України має видати указ про завершення мобілізації, а Верховна Рада повинна його затвердити. Лише після проходження цієї процедури мобілізація буде офіційно припинена.

Однак, як зазначила Ірина Цибко, це не означає, що всі військові одночасно залишать службу. Демобілізація є складним процесом, який потребує часу. Необхідно провести організаційні заходи, здійснити ротації та відведення підрозділів, завершити юридичне оформлення і лише після цього поступово звільняти військовослужбовців.

Хто з військових може залишити службу після завершення мобілізації

Адвокатка звернула увагу, що після скасування воєнного стану та оголошення демобілізації порядок звільнення залежатиме від умов, на яких військовий проходить службу.

Ті військовослужбовці, які мають строкові контракти, не припинять службу автоматично одразу після завершення мобілізації. Їхні договори залишатимуться чинними до завершення визначеного терміну.

– У тих, у кого строкові контракти, вони будуть діяти, тобто такі військові мають служити до кінця терміну контракту або ж звільнятися зі служби за передбаченими законом обставинами, якщо такі у них наявні. Але після закінчення контракту їх мають звільнити зі служби, – розповіла Ірина Цибко.

Окрема ситуація стосується військових, які укладуть нові мотиваційні контракти. Для них дата завершення загальної мобілізації не буде єдиною умовою для звільнення, оскільки такі контракти мають конкретний строк дії.

Йдеться про механізм, передбачений постановою Кабінету Міністрів №768 від 12 червня 2026 року. Документ запроваджує оновлену систему мотиваційних контрактів та визначає правила отримання відстрочки від мобілізації.

Які категорії можуть підписати мотиваційний контракт

Новий вид контракту доступний для кількох груп:

громадян України, які не проходять військову службу;

військовослужбовців, призваних під час мобілізації;

окремих категорій чинних контрактників;

іноземців, які мають право проходити службу у визначених військових формуваннях.

Разом із тим законодавство встановлює категорії осіб, які не можуть скористатися такою можливістю.

До них належать військові, які вже мають контракт, укладений відповідно до постанови Кабміну №153, особи віком від 60 років, які підписали контракт на проходження військової служби, курсанти військових навчальних закладів, а також громадяни, які були звільнені з місць позбавлення волі умовно-достроково для подальшого проходження служби.

Скільки триватиме служба за новими контрактами

Як пояснила Ірина Цибко, військові, чиї попередні контракти були продовжені автоматично або діяли до завершення особливого періоду чи оголошення демобілізації, також можуть перейти на новий контракт.

– Якщо ваш попередній контракт було автоматично продовжено або підписано “до кінця особливого періоду / оголошення демобілізації”, ви маєте повне право перейти на новий контракт. Його термін почне відраховуватися з моменту підписання, – зазначила адвокатка.

Ірина Цибко також закликала військовослужбовців уважно перевіряти документи перед підписанням. За її словами, контракт має відповідати офіційній формі, затвердженій постановою №768, оскільки раніше під час дії постанови №153 виникали ситуації, коли замість спеціальних контрактів військовим пропонували стандартні документи.

Звільнення та відстрочки від мобілізації після служби за новими контрактами

Як розповіла юристка Юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери Олександра Капітула Фактам ICTV, запровадження так званих мотиваційних контрактів покликане врегулювати питання прогнозованості проходження військової служби в умовах воєнного стану. За її словами, новий механізм наразі містить низку правових прогалин, які можуть виникати під час його практичного застосування.

Адвокатка зазначила, що найбільше запитань викликають порядок звільнення військовослужбовців після завершення дії контракту, а також процедура оформлення відстрочки від подальшого призову після закінчення визначеного строку служби.

– Мотиваційний контракт не означає повного звільнення особи від виконання військового обов’язку. Він лише передбачає встановлену законодавством можливість отримання певного періоду відстрочки після завершення служби, – наголосила Олександра Капітула.

За словами юристки, додаткові ризики пов’язані з тим, що механізм запроваджено у межах експериментального проєкту. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2026 року № 768, термін реалізації такого експерименту становить два роки. Через це залишається відкритим питання, наскільки стабільними будуть правові гарантії для військовослужбовців після завершення цього періоду.

Як пояснила Олександра Капітула, у разі припинення дії постанови або завершення експериментального проєкту без внесення відповідних змін до законодавства можуть виникнути труднощі із подальшим застосуванням окремих гарантій. Зокрема, це може стосуватися механізму надання відстрочки після проходження служби.

Юристка звернула увагу, що умови такого контракту необхідно розглядати не окремо, а у взаємозв’язку з усією системою законодавства України.

Коли може завершитись мобілізація для військових, які підпишуть нові контракти

Пункт 17 Типового контракту передбачає, що військовослужбовець погоджується виконувати його умови з урахуванням можливих змін законодавства. Водночас закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей визначає, що вже встановлені соціальні гарантії не можуть бути скасовані або звужені.

Однак, як зауважила адвокатка, існує юридична особливість: держава може не скасовувати саму гарантію, але змінювати правила та умови її реалізації.

Подібна ситуація вже виникала під час зміни порядку виплати додаткової винагороди військовослужбовцям, коли переглядалися не самі виплати, а критерії, за яких вони призначалися.

Таким чином, правовий захист військових, які укладуть мотиваційні контракти, значною мірою залежатиме від стабільності законодавства та дотримання принципу правової визначеності.

На думку Олександри Капітули, експериментальний проєкт є спробою створити більш передбачувані умови проходження військової служби та запровадити додаткові мотиваційні механізми для комплектування Сил оборони.

Цей механізм має обмежений характер і не вирішує загалом питання визначення строків служби та демобілізації для всіх військовослужбовців. Його ефективність залежатиме від того, чи будуть ключові положення експерименту надалі закріплені на рівні закону.

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