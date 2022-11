Падіння ракети у Польщі: що відомо, які розглядають версії та реакція світу

Президент Польщі Анджей Дуда у середу заявив, що немає ознак навмисного нападу, після того як внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей поблизу кордону з Україною.

Подібну заяву зробив і генсек НАТО Єнс Столтенберг, заявивши про відсутність ознак, що інцидент був результатом умисної атаки, а президент США Джо Байден раніше назвав “малоймовірним” факт, що ракета була випущена з Росії.

Факти ICTV зібрали всю інформацію про інцидент, яка відома наразі.

15 листопада під час масового обстрілу України Росією у польському Пшеводуві впала ракета, вбивши двох людей. Вибух у польському селі орієнтовно стався о 15:40 за Варшавою та збігся з масштабною ракетною атакою РФ по Україні.

Associated Press з посиланням на джерело в розвідці США повідомило, що російські ракети перетнули кордон Польщі. Згодом МЗС Польщі підтвердило, що ракета російського виробництва впала на території країни, убивши двох людей. Через інцидент на килим до МЗС викликали посла РФ.

У Польщі запровадили процедури з підвищення боєготовності окремих військових частин і служб.

Увечері 15 листопада Дуда провів телефонні розмови з генсеком НАТО Столтенбергом, президентом США Байденом та президентом України Зеленським.

16 листопада Дуда заявив, що немає жодних доказів, що ракета запущена російською стороною, хоча найімовірніше, вона російського виробництва. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький додав, що посилатися на статтю 4 НАТО, яка вимагає проведення консультацій в разі загрози безпеці, не має необхідності.

Моравецький зазначив, що не можна виключити сценарій свідомої підготовки провокації з боку Кремля, щоб посварити поляків з українцями.

Анджей Дуда за результатами засідання Бюро нацбезпеки повідомив деталі падіння ракети у районі селища Пшеводув.

За його словами, на польській території впала зенітна ракета, найімовірніше від ЗРК С-300. Це було пов’язано з відбиттям Україною наймасовішого ракетного нападу з боку РФ.

Генсек НАТО Столтенберг заявив журналістам, що немає жодних ознак того, що інцидент став результатом навмисної атаки або того, що Москва готувала наступальні дії проти блоку. Однак він сказав:

Кореспондент BBC Пол Адамс припустив, що протиповітряна оборона України наполегливо працювала, щоб збити російські ракети, і можливо, одна з випущених ракет була збита з курсу. Україна так само, як і РФ використовує старі радянські ракети земля-повітря.

Україна вже заявила, що хоче брати часть у розслідуванні та просить надати доступ до місця вибуху у Польщі. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна виступає за максимально детальне вивчення інциденту з падінням ракети на території сусідньої держави.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ПС України готові надати матеріали і фахівців, щоб сприяти розслідуванню падіння ракети в Пшеводуві.

Телеканал CNN з посиланням на слова американського чиновника повідомив, що українські військові сповістили США та союзників про спробу перехоплення російської ракети поблизу польського кордону.

Незрозуміло, чи йдеться про ту ж ракету, що влучила по території Польщі, але CNN зазначає, що ця інформація послужила основою для поточної оцінки удару Вашингтоном.

Якщо це дійсно була ракета С-300, то її максимальна дальність польоту складає 200 км. Тобто вона не могла бути випущена з території РФ або з тимчасово окупованих територій. Водночас, залишається можливий удар з території Білорусі, але в оприлюднених раніше місцях запуску 15 листопада ракет РФ Білорусь не згадувалася.

Президент Володимир Зеленський 16 листопада висловив упевненість, що удару по Польщі завдала не українська ракета.

Глава держави додав, що хоче справедливості і, якщо причиною стало використання української ППО, Україна має побачити докази.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що інцидент у Польщі має бути ретельно розслідуваний.

Аналогічну позицію озвучив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він зауважив, що чиєю б не була ракета, до трагедії призвели масовані ракетні удари Росії по Україні.

One thing is clear: this would not have happened without Russia’s horrific missile attacks against Ukraine. We continue to support Ukraine in its defence against the Russian aggression. (2/2)

— Mark Rutte (@MinPres) November 16, 2022