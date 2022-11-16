Падіння ракети у Польщі: що відомо, які розглядають версії та реакція світу

Листопад, 16 в 20:40

Президент Польщі Анджей Дуда у середу заявив, що немає ознак навмисного нападу, після того як внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей поблизу кордону з Україною.

Подібну заяву зробив і генсек НАТО Єнс Столтенберг, заявивши про відсутність ознак, що інцидент був результатом умисної атаки, а президент США Джо Байден раніше назвав “малоймовірним” факт, що ракета була випущена з Росії.

Факти ICTV зібрали всю інформацію про інцидент, яка відома наразі.

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Що відомо про падіння ракети у Польщі?

15 листопада під час масового обстрілу України Росією у польському Пшеводуві впала ракета, вбивши двох людей. Вибух у польському селі орієнтовно стався о 15:40 за Варшавою та збігся з масштабною ракетною атакою РФ по Україні.

Associated Press з посиланням на джерело в розвідці США повідомило, що російські ракети перетнули кордон Польщі. Згодом МЗС Польщі підтвердило, що ракета російського виробництва впала на території країни, убивши двох людей. Через інцидент на килим до МЗС викликали посла РФ.

У Польщі запровадили процедури з підвищення боєготовності окремих військових частин і служб.

Увечері 15 листопада Дуда провів телефонні розмови з генсеком НАТО Столтенбергом, президентом США Байденом та президентом України Зеленським.

W #Przewodów, gdzie doszło do wybuchu policjanci od początku zdarzenia zabezpieczają teren. Policyjni eksperci m. in. z @CBSPolicji, #CLKP, Biura Kryminalnego @PolskaPolicja wspólnie z innymi służbami szczegółowo wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zabezpieczają dowody. pic.twitter.com/ohBP0rT4u7 — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 16, 2022

16 листопада Дуда заявив, що немає жодних доказів, що ракета запущена російською стороною, хоча найімовірніше, вона російського виробництва. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький додав, що посилатися на статтю 4 НАТО, яка вимагає проведення консультацій в разі загрози безпеці, не має необхідності.

Моравецький зазначив, що не можна виключити сценарій свідомої підготовки провокації з боку Кремля, щоб посварити поляків з українцями.

— Ми прекрасно знаємо, що росіяни можуть використовувати пропаганду, але й можуть запланувати певного роду дії. Завжди треба усвідомлювати, що це все відбувається в умовах жорстокої війни Росії проти України. Відтак РФ, яка поспіхом відступала з Херсона, могла сконструювати такі події, де атака могла бути одним з додаткових або головних елементів аби посварити між собою Польщу й Україну, – наголосив він.

Чия була ракета?

Анджей Дуда за результатами засідання Бюро нацбезпеки повідомив деталі падіння ракети у районі селища Пшеводув.

За його словами, на польській території впала зенітна ракета, найімовірніше від ЗРК С-300. Це було пов’язано з відбиттям Україною наймасовішого ракетного нападу з боку РФ.

— Є багато припущень, що це була зенітна ракета, яка була використана Силами оборони України, – сказав Дуда, додавши, що слідство наразі триває.

Генсек НАТО Столтенберг заявив журналістам, що немає жодних ознак того, що інцидент став результатом навмисної атаки або того, що Москва готувала наступальні дії проти блоку. Однак він сказав:

— Росія несе у підсумку відповідальність, адже вона продовжує свою незаконну війну проти України. Дозвольте мені сказати чітко, це не вина України.

Кореспондент BBC Пол Адамс припустив, що протиповітряна оборона України наполегливо працювала, щоб збити російські ракети, і можливо, одна з випущених ракет була збита з курсу. Україна так само, як і РФ використовує старі радянські ракети земля-повітря.

Україна вже заявила, що хоче брати часть у розслідуванні та просить надати доступ до місця вибуху у Польщі. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна виступає за максимально детальне вивчення інциденту з падінням ракети на території сусідньої держави.

– Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО, – заявив Данілов.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ПС України готові надати матеріали і фахівців, щоб сприяти розслідуванню падіння ракети в Пшеводуві.

Телеканал CNN з посиланням на слова американського чиновника повідомив, що українські військові сповістили США та союзників про спробу перехоплення російської ракети поблизу польського кордону.

Незрозуміло, чи йдеться про ту ж ракету, що влучила по території Польщі, але CNN зазначає, що ця інформація послужила основою для поточної оцінки удару Вашингтоном.

— Зважаючи на траєкторію, малоймовірно, що ракета була випущена з Росії. Але побачимо, – сказав вчора Байден.

Якщо це дійсно була ракета С-300, то її максимальна дальність польоту складає 200 км. Тобто вона не могла бути випущена з території РФ або з тимчасово окупованих територій. Водночас, залишається можливий удар з території Білорусі, але в оприлюднених раніше місцях запуску 15 листопада ракет РФ Білорусь не згадувалася.

Президент Володимир Зеленський 16 листопада висловив упевненість, що удару по Польщі завдала не українська ракета.

– Я не сумніваюся (у цьому. – Ред.). У вечірній доповіді мені говорили особисто – від командувача Повітряних сил до головкома Залужного – у тому, що це була не наша ракета чи наш ракетний удар. Мені немає сенсу їм не довіряти, – сказав він.

Глава держави додав, що хоче справедливості і, якщо причиною стало використання української ППО, Україна має побачити докази.

Яка реакція світу?

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що інцидент у Польщі має бути ретельно розслідуваний.

— Важливо, щоб ми всі одночасно зрозуміли, що нічого б цього не відбулося без війни Росії проти України, без тих ракет, які зараз інтенсивно і масштабно обстрілюють інфраструктуру України, – сказав Шольц у коментарі Die Welt.

Аналогічну позицію озвучив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він зауважив, що чиєю б не була ракета, до трагедії призвели масовані ракетні удари Росії по Україні.

— Очевидно одне: цього не сталось би, якби не жахливі ракетні удари РФ проти України. Ми продовжуємо підтримувати Україну, яка обороняється від російської агресії, – написав він у Twitter.

One thing is clear: this would not have happened without Russia’s horrific missile attacks against Ukraine. We continue to support Ukraine in its defence against the Russian aggression. (2/2) — Mark Rutte (@MinPres) November 16, 2022

Італія вважає, що немає великої різниці, чия саме була ракета, яка спричинила смертоносний вибух у Польщі. Адже саме Москва винна в атаці на інфраструктуру в Україні, заявила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

— Імовірність того, що ракета, що впала на Польщу, була не російською, а українською, мало що змінює, — сказала вона журналістам під час саміту G20 на Балі.

Президент Литви Ґітанас Науседа закликав у середу захистити повітряний простір НАТО і заявив, що активно підтримуватиме розгортання протиповітряної оборони на кордоні Польщі з Україною, а також на решті східного флангу НАТО.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що “дуже стурбований” вибухом у Польщі та закликав до ретельного розслідування.

У заяві Білого дому йдеться, що Вашингтон довіряє польському розслідуванню вибуху, яке встановило, що інцидент, найімовірніше, був викликаний українською ракетою ППО.

— Тим не менш, якими б не були остаточні висновки, очевидно, що відповідальність за цей трагічний інцидент несе Росія, яка запустила шквал ракет по Україні.

Також наголошується, що Україна мала та має повне право захищатися.