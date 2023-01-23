Стрілянина у Каліфорнії: підозрюваний покінчив життя самогубством

Січень, 23 в 9:50

Чоловік, якого підозрювали у масовій стільбі в Каліфорнії, покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначено, що після стрільби, чоловік з рушницею зайшов в інший заклад, але люди вирвали у нього зброю, після чого нападник втік.

Зараз дивляться Згодом поліція побачила підозрілий білий фургон, в якому лежало тіло підозрюваного. Він вчинив самогубство. Нападником виявився 72-річний Хуу Кан Тран. Мотиви нападу залишаються невідомими. У суботу, 21 січня, у танцювальній студії в Монтерей-Парку під час святкування китайського Нового року сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло щонайменше 10 людей.

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