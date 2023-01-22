У США під час святкування китайського Нового року сталася стрілянина: є загиблі

Січень, 22 в 17:11

В Лос-Анджелесі під час святкування китайського Нового року сталася масова стрілянина. В результаті чого загинуло щонайменше десять осіб.

Наразі подробиць й інформації про кількість загиблих – небагато. У внутрішніх повідомленнях поліції йдеться про декілька смертельних випадків, однак Los Angeles Times стверджує, що кількість загиблих вже перевищила десять осіб.

1/ #USA There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured. At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn — David Kime (@CyberRealms1) January 22, 2023

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За словами очевидця, власника ресторану, що поруч з місцем страшної події, до його закладу увірвались троє людей та наказали зачинити двері. Вони розповіли йому про чоловіка, який відкрив вогонь по інших цивільних з автомата.

Постраждалих транспортували до кількох лікарень в районі. Також поки не ясно, чи був затриманий підозрюваний.

– Наші серця з тими, хто втратив близьких сьогодні вночі в сусідньому місті Монтерей-Парк, де щойно сталася масова стрілянина, – заявив міський контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджіа.

#Breaking #MontereyPark According to scanner reports 10 people have been fatally shot, 9 others injured during a #MassShooting at a business on Garvey Ave. The suspect is still on the loose according to PD on scene. #News #Developing #Shooting #LunarNewYear pic.twitter.com/YDFQ2gTLci — RMG News (@RMGNews) January 22, 2023

Джерело: Los Angeles Times