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У США під час святкування китайського Нового року сталася стрілянина: є загиблі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У США під час святкування китайського Нового року сталася стрілянина: є загиблі
Фото: Pixabay

В Лос-Анджелесі під час святкування китайського Нового року сталася масова стрілянина. В результаті чого загинуло щонайменше десять осіб.

Наразі подробиць й інформації про кількість загиблих – небагато. У внутрішніх повідомленнях поліції йдеться про декілька смертельних випадків, однак Los Angeles Times стверджує, що кількість загиблих вже перевищила десять осіб.

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За словами очевидця, власника ресторану, що поруч з місцем страшної події, до його закладу увірвались троє людей та наказали зачинити двері. Вони розповіли йому про чоловіка, який відкрив вогонь по інших цивільних з автомата.

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Постраждалих транспортували до кількох лікарень в районі. Також поки не ясно, чи був затриманий підозрюваний.

– Наші серця з тими, хто втратив близьких сьогодні вночі в сусідньому місті Монтерей-Парк, де щойно сталася масова стрілянина, – заявив міський контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджіа.

Джерело: Los Angeles Times

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