У США під час святкування китайського Нового року сталася стрілянина: є загиблі

В Лос-Анджелесі під час святкування китайського Нового року сталася масова стрілянина. В результаті чого загинуло щонайменше десять осіб.

Наразі подробиць й інформації про кількість загиблих – небагато. У внутрішніх повідомленнях поліції йдеться про декілька смертельних випадків, однак Los Angeles Times стверджує, що кількість загиблих вже перевищила десять осіб.

1/ #USA

There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.

At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn

— David Kime (@CyberRealms1) January 22, 2023