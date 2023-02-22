Лютий, 22 в 1:17

Російські окупанти використовують на сході України сльозогінні гранати та весь спектр зброї.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 21 лютого.

Він заявив, що протягом доби провів розширене засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якої військове керівництво країни доповіло про ситуацію за усіма напрямками бойових дій.

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Зокрема, генерал Олександр Сирський доповів щодо Бахмутського та Лиманського напрямків.

– Жорстокі бої. Принципові бої. Робимо все, щоб підтримати наших хлопців, – сказав президент.

Своєю чергою генерал Олександр Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському та інших напрямках.

– Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших хлопців, включно навіть зі сльозогінними гранатами, – сказав український лідер.

Раніше про застосування російськими військами сльозогінних гранат повідомляв Генеральний штаб ЗСУ у зведенні за 8 лютого.

Тоді українські військові заявили, що в районі Водяного Донецької області загарбники скинули з безпілотника на позиції українських військ аерозольні сльозогінні гранати нелетальної дії К-51.

Перед цим застосування загарбниками з Росії гранат К-51 під час повномасштабного вторгнення фіксувалось і раніше, у вересні 2022 року, про що повідомляло Управління стратегічних комунікацій ЗСУ із посиланням на дані оперативного командування Південь.

Додамо, що згідно з Конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом застосування хімічних засобів, зокрема й сльозогінних гранат К-51, заборонено під час війни.