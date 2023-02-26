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Землетруси у Туреччині та Сирії: число жертв перевищило 50 тисяч

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
землетрус у Туреччині - чоловіка врятували
Фото: Getty Images

Станом на 25 лютого, число жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч, рятувальні роботи тривають. Постраждалими від стихійного лиха вважаються майже 29 млн людей.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок катаклізму у Туреччині становить 44218 людей. А в Сирії через стихійне лихо загинули 5914 осіб.

Дані ООН свідчать, що кількість постраждалих у Туреччині сягнула близько 20 млн, у Сирії – 8,8 млн.

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В 11 постраждалих від землетрусів провінціях Туреччини працює майже 240 тис. рятувальників, включно з волонтерами. Із зони стихійного лиха евакуювали майже 530 тис. осіб.

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Уряд Туреччини проінформував, що наразі зареєстровано 173 тис. зруйнованих або суттєво пошкоджених будівель. Також зазначається, що понад 1,9 млн людей знайшли тимчасовий прихисток у притулках, готелях і громадських установах.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв відновити будинки протягом року. При цьому експерти наголошують, що влада має поставити безпеку вище швидкості.

Джерело: Al Jazeera

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