Землетруси у Туреччині та Сирії: число жертв перевищило 50 тисяч

Лютий, 25 в 23:00

Станом на 25 лютого, число жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч, рятувальні роботи тривають. Постраждалими від стихійного лиха вважаються майже 29 млн людей.

Таким чином, кількість загиблих внаслідок катаклізму у Туреччині становить 44218 людей. А в Сирії через стихійне лихо загинули 5914 осіб.

Дані ООН свідчать, що кількість постраждалих у Туреччині сягнула близько 20 млн, у Сирії – 8,8 млн.

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В 11 постраждалих від землетрусів провінціях Туреччини працює майже 240 тис. рятувальників, включно з волонтерами. Із зони стихійного лиха евакуювали майже 530 тис. осіб.

Уряд Туреччини проінформував, що наразі зареєстровано 173 тис. зруйнованих або суттєво пошкоджених будівель. Також зазначається, що понад 1,9 млн людей знайшли тимчасовий прихисток у притулках, готелях і громадських установах.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв відновити будинки протягом року. При цьому експерти наголошують, що влада має поставити безпеку вище швидкості.

Джерело: Al Jazeera