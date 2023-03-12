Співпрацював з РФ. Міністром оборони Китаю став генерал, який перебуває під санкціями США

Березень, 12 в 13:13

У Китаї міністром оборони став генерал Лі Шанфу, який перебуває під санкціями США.

Про це повідомляє CNN.

Зазначено, що хоча ця посада в китайській системі вважається значною мірою дипломатичною та церемоніальною, за призначенням Лі уважно стежать у США.

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Лі Шанфу перебуває під санкціями з 2018 року через закупівлю бойових літаків і обладнання, зокрема винищувачів Су-35 та комплексів С-400, у головного російського експортера озброєнь компанії Рособоронекспорт.

Відзначається, що призначення Лі Шанфу міністром оборони відбулося в період загострення відносин між Пекіном і Вашингтоном.

Як повідомили Reuters експерти з оборони, нова посада Лі Шанфу – імовірно, винагорода за його роботу з модернізації Збройних сил Китаю.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що ніхто не спостерігає за тим, що відбувається в Україні, більш уважно, ніж глава Китаю Сі Цзіньпін.