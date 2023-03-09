Ніхто не спостерігає за війною в Україні “більш пильно”, ніж Китай – директор ЦРУ

Березень, 09 в 20:51

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що ніхто не спостерігав за тим, що відбувається в Україні, більш уважно, ніж глава Китаю Сі Цзіньпін.

Це він сказав на слуханнях у Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу США, присвячених глобальним загрозам.

Як пише CNN, так Бернс підкреслив, наскільки війна Росії в Україні може вплинути на позицію Китаю щодо Тайваню.

Зараз дивляться

— Я думаю, що ніхто не спостерігав за діями Володимира Путіна в Україні так уважно, як Сі Цзіньпін, і що він певною мірою протверезився. Принаймні, це наш аналіз того, наскільки Захід зміг зберегти солідарність і зазнати певних короткострокових економічних втрат в інтересах накладання ще більших довгострокових економічних збитків на Росію, – сказав Бернс.

За словами директора ЦРУ, це той момент, який Сі повинен взяти до уваги, особливо коли він буде виходити з нульового ковіду, намагаючись відновити економічне зростання Китаю та взаємодіяти з рештою світової економіки.

Прихильники продовження підтримки України з боку США в Конгресі підтримали слова Бернса про Китай, доводячи своїм скептично налаштованим колегам, що протистояння з Китаєм є ключовою причиною для продовження допомоги Україні в її захисті від Росії.

Раніше Сі Цзіньпін розповів, у чому полягає позиція КНР щодо війни в Україні. Він сказав, що вона є “послідовною та чіткою” – переконати в необхідності миру і сприяти переговорам.