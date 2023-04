В ніч проти неділі, 9 квітня, в центрі Марселя обвалився чотириповерховий житловий будинок, щонайменше п’ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє французьке видання BFMTV.

Що стало причиною обвалу – нині з’ясовують. Однією із версій може бути витік газу.

#Marseille | Grande émotion et pensées solidaires pour les habitants de la rue de Tivoli. Je me suis entretenu avec le Préfet et la Ville mobilisés cette nuit. Je les ai assurés du soutien du @gouvernementFR. Je me rendrai sur place dès que ma présence sera utile aux habitants. pic.twitter.com/Xf6NW461dk

— Olivier Klein (@OlivierKlein93) April 9, 2023