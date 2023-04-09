Квітень, 09 в 13:12

В ніч проти неділі, 9 квітня, в центрі Марселя обвалився чотириповерховий житловий будинок, щонайменше п’ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє французьке видання BFMTV.

– Вчора вночі о 00:40 стався обвал будівлі на вулиці Тіволі, 17, який потягнув за собою частину (будівель) на вулиці Тіволі, 15 і 19, – сказав мер другого міста Франції Бенуа Паян.

Що стало причиною обвалу – нині з’ясовують. Однією із версій може бути витік газу.

Зараз дивляться

#Marseille | Grande émotion et pensées solidaires pour les habitants de la rue de Tivoli. Je me suis entretenu avec le Préfet et la Ville mobilisés cette nuit. Je les ai assurés du soutien du @gouvernementFR. Je me rendrai sur place dès que ma présence sera utile aux habitants. pic.twitter.com/Xf6NW461dk — Olivier Klein (@OlivierKlein93) April 9, 2023

– Є серйозні підозри, що причиною обвалу став вибух, але на цьому етапі ми повинні залишатися дуже обережними щодо причин, – зазначив префект регіону Буш-дю-Рон Крістоф Мірман. Très gros dispositif de marins-pompiers déployé dans le 5e arrondissement de Marseille après l’effondrement d’un immeuble rue Tivoli. Ici la première équipe qui va débuter le déblaiement

???? Guilhem Ricavy / FTV pic.twitter.com/SZE5aWNHqr — France 3 Provence (@France3Provence) April 9, 2023

Після руйнування у будинку спалахнула пожежа, яка ускладнює рятувальникам і собакам обшуки завалів в пошуках людей, які все ще можуть бути під руїнами.

– Мої думки з постраждалими та їхніми сім’ями. Пошуки тривають, залучені великі ресурси. Дякую пожежникам та мобілізованим аварійним службам, – написав у своєму Twitter президент Франції Еммануель Макрон.

Фото: скриншот з відео