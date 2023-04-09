Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Очевидці чули вибух. У центрі Марселя обвалився житловий будинок: п’ятеро людей поранено

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Очевидці чули вибух. У центрі Марселя обвалився житловий будинок: п’ятеро людей поранено

В ніч проти неділі, 9 квітня, в центрі Марселя обвалився чотириповерховий житловий будинок, щонайменше п’ятеро людей дістали поранення. 

Про це повідомляє французьке видання BFMTV.

– Вчора вночі о 00:40 стався обвал будівлі на вулиці Тіволі, 17, який потягнув за собою частину (будівель) на вулиці Тіволі, 15 і 19, – сказав мер другого міста Франції Бенуа Паян.

Що стало причиною обвалу – нині з’ясовують. Однією із версій може бути витік газу. 

Зараз дивляться

– Є серйозні підозри, що причиною обвалу став вибух, але на цьому етапі ми повинні залишатися дуже обережними щодо причин, – зазначив префект регіону Буш-дю-Рон Крістоф Мірман.

Після руйнування у будинку спалахнула пожежа, яка ускладнює рятувальникам і собакам обшуки завалів в пошуках людей, які все ще можуть бути під руїнами.

– Мої думки з постраждалими та їхніми сім’ями. Пошуки тривають, залучені великі ресурси. Дякую пожежникам та мобілізованим аварійним службам, – написав у своєму Twitter президент Франції Еммануель Макрон.

Читайте
Вибух газу та пожежа у Кривому Розі: постраждали 10 людей, зокрема одна дитина

Фото: скриншот з відео

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка