У Гамбурзі спалахнула пожежа, жителів попередили про небезпеку через токсичний дим

Вранці 9 квітня у німецькому місті Гамбург спалахнула масштабна пожежа. Жителів попередили про токсичний дим та небезпеку отруєння.

Про це повідомляє видання Spiegel. Вогонь спалахнув у районі Ротенбургсорт на зупинці вантажівок, яка вже повністю згоріла.

Згодом пожежа перекинулася на інші складські приміщення. За словами рятувальників, на місці стоянки вантажних авто стався витік легкозаймистих хімікатів. ЗМІ припускають, що це був сірководень.

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Над місцем пожежі зранку помітили “грибовидний дим”. Місцеві зазначають, що чули звуки детонації, а пожежники їхали на місце інциденту у респіраторах.

– Центр Гамбурга повністю задимлений, – повідомив представник пожежної служби.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Водночас державний портал попереджень Німеччини опублікував повідомлення про “надзвичайно високий” рівень загрози.

– Через пожежу населення в районі Гамбурга може постраждати від димових газів і хімічних компонентів у повітрі, – йдеться у повідомленні.

Жителів Гамбурга попередили, що токсичний дим вже дістався центру міста. Влада закликає негайно закрити вікна і двері, а також вимкнути вентиляцію та кондиціонери.

Роботи з гасіння, в яких задіяні близько 210 екстрених служб, триватимуть протягом дня. Лише після цього поліція зможе розпочати розслідування пожежі.