Блінкен скептично оцінює ситуацію з атакою дрона по Кремлю
США досі збирають факти щодо ймовірного інциденту з безпілотником у Москві.
Як пише CNN з посиланням на американських чиновників, у США не було попередження про ймовірну атаку безпілотника на Кремль, яка, як стверджує Росія, була замахом на президента Росії Володимира Путіна, що Україна категорично заперечує.
– Що б не сталося, не було ніякого попереднього попередження, – сказав американський чиновник CNN.
Він додав, що влада й надалі намагається з’ясувати, що саме сталося.
Інший американський чиновник сказав CNN, що вони досі працюють над оцінкою заяв Росії й поки що не підтвердили твердження Кремля про те, що Україна намагалася вбити Путіна.
Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що бачив повідомлення з Москви про ймовірну атаку безпілотника України на Кремль, але він “не може жодним чином підтвердити їх”.
– Ми просто не знаємо… Я б сприймав усе, що виходить із Кремля, з дуже великою засторогою, – сказав Блінкен у середу на заході Washington Post Live.
Він додав, що влада США пізніше побачить, якими є факти, щоб робити судження.
– Дуже важко коментувати або міркувати про це, не знаючи фактів, – додав Блінкен.
Влада України заперечує, що їй відомо про ймовірну атаку безпілотника в Москві.
Після інформації про атаку дрона президент України Володимир Зеленський прокоментував нібито замах на Володимира Путіна і звинувачення з боку Москви.
– Ми не атакуємо, ні Путіна, ні Москву. Ми боремося на власній території. Захищаємо свої села і міста, – сказав він.
За словами президента, Кремль звинуватив Україну в “атаці” безпілотниками, тому що у Росії немає перемог на полі бою.
Прессекретар президента України також заявив, що в Києві не володіють інформацією про так звані нічні атаки на Кремль у Москві в ніч на 3 травня.
Нагадаємо, в ніч на 3 травня невідомий дрон “атакував” Кремль. Влада РФ звинуватила в цьому Україну.