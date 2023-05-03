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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Блінкен скептично оцінює ситуацію з атакою дрона по Кремлю

Кремль
Фото: Pexels

США досі збирають факти щодо ймовірного інциденту з безпілотником у Москві.

Як пише CNN з посиланням на американських чиновників, у США не було попередження про ймовірну атаку безпілотника на Кремль, яка, як стверджує Росія, була замахом на президента Росії Володимира Путіна, що Україна категорично заперечує.

– Що б не сталося, не було ніякого попереднього попередження, – сказав американський чиновник CNN.

Він додав, що влада й надалі намагається з’ясувати, що саме сталося.

Інший американський чиновник сказав CNN, що вони досі працюють над оцінкою заяв Росії й поки що не підтвердили твердження Кремля про те, що Україна намагалася вбити Путіна.

Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що бачив повідомлення з Москви про ймовірну атаку безпілотника України на Кремль, але він “не може жодним чином підтвердити їх”.

– Ми просто не знаємо… Я б сприймав усе, що виходить із Кремля, з дуже великою засторогою, – сказав Блінкен у середу на заході Washington Post Live.

Він додав, що влада США пізніше побачить, якими є факти, щоб робити судження.

– Дуже важко коментувати або міркувати про це, не знаючи фактів, – додав Блінкен.

Влада України заперечує, що їй відомо про ймовірну атаку безпілотника в Москві.

Після інформації про атаку дрона президент України Володимир Зеленський прокоментував нібито замах на Володимира Путіна і звинувачення з боку Москви.

– Ми не атакуємо, ні Путіна, ні Москву. Ми боремося на власній території. Захищаємо свої села і міста, – сказав він.

За словами президента, Кремль звинуватив Україну в “атаці” безпілотниками, тому що у Росії немає перемог на полі бою.

Прессекретар президента України також заявив, що в Києві не володіють інформацією про так звані нічні атаки на Кремль у Москві в ніч на 3 травня.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня невідомий дрон “атакував” Кремль. Влада РФ звинуватила в цьому Україну.

Джерело: CNN, CNN
Безпілотники, Володимир Путін, Дрони, Ентоні Блінкен, Кремль, США
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