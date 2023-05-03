Ми не атакуємо, ані Путіна, ані Москву: Зеленський пояснив, чому РФ звинуватила Україну

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нібито замах на Володимира Путіна та звинувачення з боку Москви.

Під час пресконференції учасників саміту країн Північної Європи глава держави сказав, що Україна має не так багато зброї, щоб її деінде застосовувати.

— Ми не атакуємо, ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території. Захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього, саме тому ми не використовуємо її деінде. Саме тому у нас дефіцит. Тому ми не атакували Путіна. Залишимо це трибуналу, – сказав Зеленський.

За словами президента, Кремль звинуватив Україну в “атаці” безпілотниками, бо у Росії немає перемог на полі бою.

Він додав, що Путін не може відправляти просто так на смерть своїх військових, тому йому потрібно хоч якось мотивувати своїх людей, щоб йшли вперед. Друга армія світу програла, підкреслив Зеленський.

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