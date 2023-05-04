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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Безпілотники над Кремлем не привід загострювати війну – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликає Росію не загострювати війну проти України після того, як Москва звинуватила Київ в ударі безпілотників по Кремлю

– Ми закликаємо Росію не використовувати цю ймовірну атаку як привід для продовження ескалації війни. Нас турбує те, що це може бути використано для того, щоб виправдати більший призов людей, солдатів, нові напади на Україну, – сказав він.

Нагадаємо, 4 травня речник президента Росії Дмитро Пєсков звинуватив Сполучені Штати в причетності до нібито нападу безпілотника на Кремль, метою якого Москва називає намір вбити Володимира Путіна. Пєсков заявив на брифінгу, що обирає цілі Вашингтон, а Україна нібито виконує плани США. Він також додав, що Москва розглядає різні варіанти відповіді на ймовірну атаку, але не уточнив, якими вони можуть бути.

Напередодні невідомі безпілотники атакували будівлю Кремля. Російські ЗМІ одразу ж звинуватили Україну в замаху на вбивство Путіна та відзвітували, що російський президент не постраждав. Українська сторона назвала атаку дронів по Москві черговою провокацією РФ, аби створити собі новий привід для масованого обстрілу України.

Сьогодні глава Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що атака на Кремль нібито українськими безпілотниками – це інсценування.

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Джерело: CNN
ЄС, Жозеп Боррель, Кремль, Російська агресія
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