Всі мотиви на користь РФ. У Міноборони Британії кажуть, що Україні невигідна атака по Кремлю – ЗМІ

Високопоставлене джерело в оборонному відомстві Великої Британії заявило, що, ймовірно, Росія сама інсценувала “атаку” дронів на Кремль.

Про це повідомила кореспондентка Sky News Тамара Коен у Twitter.

– Все можливо, але Україні це не вигідно, немає ніякої військової вигоди, усі знають, що Путін не залишається в Кремлі, – сказала високопосадовиця.

За її словами, всі мотиви насправді на користь Росії – згуртування громадськості, привід для більш випадкових і безрозсудних обстрілів, спроба завоювати симпатію до Росії, а не до України.

New: Senior UK defence source tells me possible Russia staged the #Kremlin "assassination": "Anything is possible but there is no benefit to Ukraine doing it, there is no military advantage, everyone knows Putin doesn't stay in the Kremlin… — Tamara Cohen (@tamcohen) May 4, 2023

Раніше аналітики ISW назвали ознаки того, що удар БПЛА по Кремлю, ймовірно, організувала сама Росія.

3 травня невідомі літальні апарати “атакували” Кремль. Москва звинуватила у цьому Київ.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що офіційний Київ не має інформації щодо так званих нічних атак на Кремль у Москві.

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