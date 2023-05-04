Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
Бомбардувальник Ту-22М3: чому він такий небезпечний, головні характеристики
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Україна
Потребує перевірки
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Всі мотиви на користь РФ. У Міноборони Британії кажуть, що Україні невигідна атака по Кремлю – ЗМІ

Кремль
Фото: Pexels

Високопоставлене джерело в оборонному відомстві Великої Британії заявило, що, ймовірно, Росія сама інсценувала “атаку” дронів на Кремль.

Про це повідомила кореспондентка Sky News Тамара Коен у Twitter.

– Все можливо, але Україні це не вигідно, немає ніякої військової вигоди, усі знають, що Путін не залишається в Кремлі, – сказала високопосадовиця.

За її словами, всі мотиви насправді на користь Росії – згуртування громадськості, привід для більш випадкових і безрозсудних обстрілів, спроба завоювати симпатію до Росії, а не до України.

Раніше аналітики ISW назвали ознаки того, що удар БПЛА по Кремлю, ймовірно, організувала сама Росія.

3 травня невідомі літальні апарати “атакували” Кремль. Москва звинуватила у цьому Київ.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що офіційний Київ не має інформації щодо так званих нічних атак на Кремль у Москві.

Читайте також
У Воронезькій області РФ на території військової частини впав дрон – ЗМІ
Всі мотиви на користь РФ. У Міноборони Британії кажуть, що Україні невигідна атака по Кремлю – ЗМІ

Безпілотники, Війна в Україні, Кремль, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Атака на Кремль нібито українськими безпілотниками це інсценування – Подоляк
Всі мотиви на користь РФ. У Міноборони Британії кажуть, що Україні невигідна атака по Кремлю – ЗМІ
У Воронезькій області РФ на території військової частини впав дрон – ЗМІ
Всі мотиви на користь РФ. У Міноборони Британії кажуть, що Україні невигідна атака по Кремлю – ЗМІ
Як українська влада повертатиметься в звільнений Крим: Ташева озвучила кроки
Таміла Ташева
У Києві почали випробовувати ізраїльську систему попередження про ракетну загрозу
Всі мотиви на користь РФ. У Міноборони Британії кажуть, що Україні невигідна атака по Кремлю – ЗМІ
РФ хоче змусити українців тікати та скупляти сірники – Ігнат про погрози з Кремля
ракетні удари ракета
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
ЗСУ на лівобережжі Херсонщини? Експерти розповіли, як там можуть відбуватися бої
війна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.05.2023)
Всі мотиви на користь РФ. У Міноборони Британії кажуть, що Україні невигідна атака по Кремлю – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.05.2023)
Всі мотиви на користь РФ. У Міноборони Британії кажуть, що Україні невигідна атака по Кремлю – ЗМІ
Квитків продано вже кілька тисяч: лідер гурту Антитіла Тарас Тополя про концерт у Криму
Антитіла концерт у Криму
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь