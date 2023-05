Всі мотиви на користь РФ. У Міноборони Британії кажуть, що Україні невигідна атака по Кремлю – ЗМІ

Високопоставлене джерело в оборонному відомстві Великої Британії заявило, що, ймовірно, Росія сама інсценувала “атаку” дронів на Кремль.

Про це повідомила кореспондентка Sky News Тамара Коен у Twitter.

За її словами, всі мотиви насправді на користь Росії – згуртування громадськості, привід для більш випадкових і безрозсудних обстрілів, спроба завоювати симпатію до Росії, а не до України.

New:

Senior UK defence source tells me possible Russia staged the #Kremlin "assassination":

"Anything is possible but there is no benefit to Ukraine doing it, there is no military advantage, everyone knows Putin doesn't stay in the Kremlin…

— Tamara Cohen (@tamcohen) May 4, 2023