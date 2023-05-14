Смерть Лукашенка пришвидшить поглинання Білорусі Росією у межах “союзної держави” – Золкіна

В планах Росії було до середини 2020-х років реально поглинути Білорусь в межах вже існуючої “союзної держави” між РФ і Білоруссю. Смерть Лукашенка або усунення від влади просто прискорить цей процес.

Про це заявила голова напряму Регіональна безпека та дослідження конфліктів Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, для України надзвичайно серйозним та негативним розвитком подій буде усуненні від влади або смерть Лукашенка, якщо це станеться раніше за Путіна.

— Силами Лукашенка за час його правління була вичищена та витиснута фізично вся опозиція і вибудована система, яку російській силовій структурі треба просто підхопити. Вона й так інтегрована фактично з ФСБ, Слідчим комітетом, політичною вертикаллю влади в Росії. Умовно кажучи, якщо завтра Лукашенка не стає при владі – це означає, що РФ поглинає в межах вже існуючої “союзної держави” Білорусь з усіма негативними наслідками, – сказала Золкіна.

Вона підкреслила, що тоді йдеться про контролю за територією, однозначним розміщенням тактичної ядерної зброї на території Білорусі, створення загрози для Польщі та країн Балтії і можливостей використання українсько-білоруського кордону без жодних дипломатичних маневрів як плацдарм для потенційної нової агресії.

Золкіна зауважила, що той факт, що МЗС досі не офіційно не розірвало всі відносини з Білоруссю – це непрямий доказ, що якісь канали комунікації з Білоруссю існують. Вона додала, що можливо, вони існують не лише у Києва, а й у наших західних партнерів.

Ми не можемо до кінця агресії розуміти, які існують, можливо домовленості про певні червоні лінії, каже Золкіна. З одного боку Білорусь надає свою територію, але з іншого – Лукашенко намагався всі ці роки, я більш ніж переконана, досі намагається грати якусь роль між двома крапельками.

Після параду в Москві, під час якого Лукашенко мав нездоровий вигляд, він більше не з’являвся на публічних заходах. Напередодні стало відомо, що він приїхав у президентську клініку в Дроздах.

Крім того, з нагоди Дня державного прапора, герба та гімну Білорусі у Мінську планувався виступ Лукашенка, але він на публіці так і не з’явився.

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