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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вздовж доріг стояли силовики: Лукашенко приїхав у президентську клініку – ЗМІ

Вздовж доріг стояли силовики: Лукашенко приїхав у президентську клініку – ЗМІ
Фото: Getty Images

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко приїхав у президентську клініку в Дроздах. Під час його візиту до лікарні перекрили всі під’їзди, а вздовж доріг стояли силовики.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

У повідомленні йдеться, що 13 травня близько 19:00 Лукашенко приїхав в Республіканський клінічний медичний центр в Білорусі, розташований на березі водосховища Дрозди.

Після того, як кортеж Лукашенка поїхав з території медзакладу, всі проїзди до клініки відкрили. Цей візит до лікарні відбувся на тлі чуток про погіршення стану його здоров’я.

Що відомо про стан здоров’я Лукашенка

Після появи Лукашенка на параді у Москві 9 травня почали з’являтися чутки про погіршення стану його здоров’я, оскільки він ледве пересувався та одразу після заходу швидко повернувся додому.

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков послався на сильну зайнятість Лукашенка. Але згодом журналістам стало відомо, що Лукашенко майже не з’являється на публіці останнім часом, а точніше з початку травня.

Відомо, що у разі смерті Лукашенка влада має перейти до очільниці Верхньої палати парламенту Республіки Білорусь Наталі Кочанової.

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Білорусь, Лікарні, Олександр Лукашенко
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