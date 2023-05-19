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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Можемо бути єдині у порятунку наших людей із російських тюрем – Зеленський у Саудівській Аравії

Зеленський у Саудівській Аравії
Фото: Офіс президента

Агресія Росії походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Україні ж вдається здобувати перемоги у війні тоді, коли її ворог має у руках більше зброї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії.

— Росія слабка. Ми перемагаємо її навіть тоді, коли у неї в руках більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних незалежних націй не мине ніколи. І Україна це доводить, так само як і доводить ваша Ліга, – заявив Зеленський.

Глава держави запросив учасників Ліги до прямої співпраці з будь-якими з посередників України заради спокою і блага людей всіх націй.

Він закликав учасників саміту допомогти захистити наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою.

— Століттями кримськими татари будуть залишатися інтегральною частиною мусульманської спільноти, але вони першими постраждали від російської окупації. І донині більшість з них є жертвами репресії на окупованій території Криму, – додав він.

Зеленський нагадав, що Київ вже має позитивний досвід із Джиддою щодо звільнення наших людей захоплених Росією. Президент висловив упевненість, що цей досвід можна розширити.

— Навіть якщо на цьому саміті є люди, які мають інший погляд щодо нашої землі та називають це конфліктом, я впевнений, що ми можемо бути єдині в тому, щоб врятувати наших людей із ґрат російських тюрем, – наголосив Зеленський.

Глава держави висловив упевненість, що ніхто з учасників саміту не погодився б віддати віддати загарбникам третину своєї країни і ніхто б з них не дивився без бою, як чужі люди крадуть дітей вашого народу. Він нагадав, що Росія викрала сотні українських дітей, яких розлучила з рідними і тепер вчить ненавидіти їх.

Зеленський сказав також підкреслив, що ніхто б з цих країн не змирився, якби хтось захопив АЕС, щоб шантажувати світ ядерним лихом.

Як відомо, 19 травня Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Окрім виступу на саміті у нього запланована зустріч зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та інші двосторонні переговори.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Саудівська Аравія
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