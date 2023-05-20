Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вперше з початку війни: Зеленський зустрівся з прем’єром Індії на полях саміту G7

Зеленський з Нарендрою Моді
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський на саміті лідерів країн G7 в Японії зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Це вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Глава держави розповів про потреби в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях, а також закликав Моді приєднатися до української формули миру.

– Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі. Дякую Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни, зокрема на майданчиках міжнародних організацій, і за надання гуманітарної допомоги Україні, – наголосив президент.

Моді у свою чергу подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

Володимир Зеленський 20 травня прибув із робочим візитом до Японії, де братиме участь у саміті країн G7.

Детально про участь президента України у саміті Великої сімки – у матеріалі на Фактах ICTV.

Читайте також
Зеленський в Японії зустрівся із прем’єрами Британії та Італії
Зеленський Сунак

Джерело: Офіс президента
G7, Індія, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Саміт, Японія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Налякані “бавовною” окупанти вивозять техніку з Маріуполя до Новоазовська
Маріуполь порт
Є країни, які допомагають РФ діставати необхідне для виробництва нових ракет – Подоляк
Михайло Подоляк
Зеленський в Японії: яка мета поїздки президента на саміт G7
Зеленський Сунак
Під Бахмутом за добу знищено 13 складів з БК: чи відчуває РФ снарядний голод
Снаряди, боєприпаси
Зеленський в Японії зустрівся із прем’єрами Британії та Італії
Зеленський Сунак
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Вперше з початку війни: Зеленський зустрівся з прем’єром Індії на полях саміту G7
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Вперше з початку війни: Зеленський зустрівся з прем’єром Індії на полях саміту G7
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Вперше з початку війни: Зеленський зустрівся з прем’єром Індії на полях саміту G7
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Вперше з початку війни: Зеленський зустрівся з прем’єром Індії на полях саміту G7
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь