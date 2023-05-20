Вперше з початку війни: Зеленський зустрівся з прем’єром Індії на полях саміту G7

Президент України Володимир Зеленський на саміті лідерів країн G7 в Японії зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Це вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Глава держави розповів про потреби в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях, а також закликав Моді приєднатися до української формули миру.

– Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі. Дякую Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни, зокрема на майданчиках міжнародних організацій, і за надання гуманітарної допомоги Україні, – наголосив президент.

Моді у свою чергу подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

Володимир Зеленський 20 травня прибув із робочим візитом до Японії, де братиме участь у саміті країн G7.

Детально про участь президента України у саміті Великої сімки – у матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело : Офіс президента

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