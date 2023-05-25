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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У ГУР розповіли, чи завдадуть нових ударів по Кримському мосту

У ГУР розповіли, чи завдадуть нових ударів по Кримському мосту
Фото: Факти ICTV

Міст через Керченську протоку може відіграти важливу роль під час звільнення тимчасово окупованого Кримського півострова. Російські війська можуть використати його для того, щоб втекти.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Він відповів на питання, чи планують ЗСУ знищувати Кримський міст.

– Ми залишимо його як шлях відходу для них (російських окупантів, – Ред.). Щоразу, коли в Криму стається вибух, він повністю перекривається, – наголосив представник ГУР.

Росія побудувала міст через Керченську проток після окупації Кримського півострова. Він відіграє важливу роль у логістиці, військовому забезпеченні та постачання боєприпасів для військ РФ.

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Джерело: Welt

Війна в Україні, ЗСУ, Керченська протока, Керченський міст, Міноборони України
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