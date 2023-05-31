У Білому домі заявили, що Україна планує почати контрнаступ влітку
Україна збирається почати контрнаступ влітку, а Сполучені Штати готують нові поставки зброї для Києва.
Про це координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив у коментарі телеканалу CNN.
— Ми підтримували зв’язок з нашими українськими колегами, коли вони почали планувати цей контрнаступ. Ми залишаємося з ними на зв’язку, – сказав Кірбі.
У середині травня Кірбі повідомив, що Сполучені Штати надаватимуть Україні регулярні пакети допомоги у сфері безпеки й оборони впродовж наступних місяців.
Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що українська армія готова до контрнаступу, який може розпочатися уже найближчим часом.
А керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов зазначав, що Україна вже отримала необхідну мінімальну кількість озброєння та військової техніки для контрнаступу.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло