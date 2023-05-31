У Білому домі заявили, що Україна планує почати контрнаступ влітку

Україна збирається почати контрнаступ влітку, а Сполучені Штати готують нові поставки зброї для Києва.

Про це координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив у коментарі телеканалу CNN.

— Ми підтримували зв’язок з нашими українськими колегами, коли вони почали планувати цей контрнаступ. Ми залишаємося з ними на зв’язку, – сказав Кірбі.

У середині травня Кірбі повідомив, що Сполучені Штати надаватимуть Україні регулярні пакети допомоги у сфері безпеки й оборони впродовж наступних місяців.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що українська армія готова до контрнаступу, який може розпочатися уже найближчим часом.

А керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов зазначав, що Україна вже отримала необхідну мінімальну кількість озброєння та військової техніки для контрнаступу.

Джерело : CNN

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