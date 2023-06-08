В Офісі президента пояснили, яких рішень очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи останні заяви ексгенсека Альянсу Андерса Фог Расмуссена, запевнив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україні не слід очікувати негативного рішення щодо майбутнього членства.

– Расмуссен насправді дуже чітко і послідовно відстоює питання надання гарантій безпеки Україні до членства в союзі. Одним із рішень саміту НАТО має бути не лише політичне рішення щодо початку процесу вступу, адже цей процес має певний часовий проміжок. Першим етапом є запрошення до членства. Це перше важливе рішення, над яким ми працюємо. А от друге – це, власне, гарантії безпеки, які мають бути надані Україні вже зараз, – наголосив він в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, Расмуссен дуже добре розбирається в питаннях безпеки, що таке стаття 5 НАТО і що не підпадає під цю статтю.

– Адже коли ми говоримо про гарантії безпеки – це все, окрім 5 статті. Але остаточна наша мета – і вона нікуди не зникає – це повноправне членство, адже лише членство є найкращим методом гарантування безпеки України і всього Євроатлантичного простору, – підсумував Жовква.

Раніше ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що війська Альянсу можуть зайти в Україну, якщо на літньому саміті Києву не нададуть реальних гарантій безпеки.

Він не виключив, що в цьому напрямку почне діяти Польща, а за нею підуть і країни Балтії.

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