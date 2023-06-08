Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Україна
Потребує перевірки
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Захід не має єдиної позиції щодо гарантій безпеки для України – Politico

Захід не має єдиної позиції щодо гарантій безпеки для України – Politico
Фото: Depositphotos

Україна хоче отримати від партнерів довгострокові гарантії безпеки, однак Захід поки що не готовий їх надати.

Про це пише Politico.

За словами п’яти європейських дипломатів, попри місяці розмов на цю тему, західний альянс, як і раніше, розходиться в думках щодо того, як реагувати на запит.

Зазначено, що прихильники Києва борються з незручною реальністю: багато хто наразі не хоче давати Україні конкретних термінів вступу до НАТО. Але вони також не хочуть залишати українців розчарованими або вразливими перед ще одним вторгненням у майбутньому.

– У результаті низка західноєвропейських лідерів дедалі частіше обмовляються щодо гарантій безпеки та пропонують оптимістичніші формулювання з приводу членства. Але риторика демонструє складнощі того, щоб представники різних урядів зійшлися на одній думці, – йдеться у повідомленні.

Так, президент Франції Еммануель Макрон підтримав “щось середнє між гарантіями безпеки в ізраїльському стилі та повноправним членством у НАТО”. А прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що союзники “хочуть переконатися, що ми створили механізми безпеки для України на довгострокову перспективу”.

Наразі нинішні та колишні офіційні особи ЄС кажуть, що немає єдиної думки ані про надання гарантій, ані про те, що вони передбачатимуть і у якому форматі.

– Коли політики зараз говорять про “гарантії” та “запевнення”, вони, по суті, говорять про обіцянки зберегти зброю і навчання, а не про конкретні обіцянки прийти на захист України, – додають дипломати.

Раніше в Офісі президента пояснили, яких рішень очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі 11 липня.

Читайте також
Через позицію Угорщини та Греції: Євросоюз не зміг узгодити новий пакет санкцій проти РФ
Санкції проти Росії

Джерело: Politico
НАТО, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Офісі президента пояснили, яких рішень очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі
Україна-НАТО
Кулеба відповів, чи можуть країни НАТО ввести війська в Україну
міністр Дмитро Кулеба
Віра в лідерство Путіна похитнулася. Російська еліта засмучена перспективами у війні – Bloomberg
Кремль
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Захід не має єдиної позиції щодо гарантій безпеки для України – Politico
Деякі з країн НАТО можуть ввести в Україну війська – ексгенсек
НАТО
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Захід не має єдиної позиції щодо гарантій безпеки для України – Politico
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (07.06.2023)
Захід не має єдиної позиції щодо гарантій безпеки для України – Politico
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (07.06.2023)
Захід не має єдиної позиції щодо гарантій безпеки для України – Politico
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (07.06.2023)
Захід не має єдиної позиції щодо гарантій безпеки для України – Politico
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь