Захід не має єдиної позиції щодо гарантій безпеки для України – Politico

Україна хоче отримати від партнерів довгострокові гарантії безпеки, однак Захід поки що не готовий їх надати.

Про це пише Politico.

За словами п’яти європейських дипломатів, попри місяці розмов на цю тему, західний альянс, як і раніше, розходиться в думках щодо того, як реагувати на запит.

Зазначено, що прихильники Києва борються з незручною реальністю: багато хто наразі не хоче давати Україні конкретних термінів вступу до НАТО. Але вони також не хочуть залишати українців розчарованими або вразливими перед ще одним вторгненням у майбутньому.

– У результаті низка західноєвропейських лідерів дедалі частіше обмовляються щодо гарантій безпеки та пропонують оптимістичніші формулювання з приводу членства. Але риторика демонструє складнощі того, щоб представники різних урядів зійшлися на одній думці, – йдеться у повідомленні.

Так, президент Франції Еммануель Макрон підтримав “щось середнє між гарантіями безпеки в ізраїльському стилі та повноправним членством у НАТО”. А прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що союзники “хочуть переконатися, що ми створили механізми безпеки для України на довгострокову перспективу”.

Наразі нинішні та колишні офіційні особи ЄС кажуть, що немає єдиної думки ані про надання гарантій, ані про те, що вони передбачатимуть і у якому форматі.

– Коли політики зараз говорять про “гарантії” та “запевнення”, вони, по суті, говорять про обіцянки зберегти зброю і навчання, а не про конкретні обіцянки прийти на захист України, – додають дипломати.

Раніше в Офісі президента пояснили, яких рішень очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі 11 липня.

Джерело : Politico

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