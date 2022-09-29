Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Угорщина вдруге заблокувала санкції ЄС проти патріарха РПЦ Кирила

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
патріарх кіріл
Фото: Depositphotos

Угорщина вдруге заблокувала внесення до санкційних списків Європейського Союзу глави російської церкви патріарха Кирила.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. За його словами, Угорщина заявила, що жоден релігійний лідер не має бути внесений до санкційного списку.

– Деякі країни-члени ЄС намагалися застосувати санкції проти патріарха Кирила. Але Угорщина їх заблокувала, як і минулого разу, наголосивши, що жодного релігійного лідера не має бути у переліку, – написав Йозвяк.

Нагадаємо, 28 вересня голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Естонія запропонує включити патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва) до санкційного списку Європейського Союзу.

Він пояснив, що така ініціатива викликана заявами патріарха, який днями сказав, що у війні проти України російські солдати начебто виконують своє покликання та обов’язок перед батьківщиною та суспільством, тому їхні дії можна порівняти з самопожертвою.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка