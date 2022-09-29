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Угорщина вдруге заблокувала внесення до санкційних списків Європейського Союзу глави російської церкви патріарха Кирила.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. За його словами, Угорщина заявила, що жоден релігійний лідер не має бути внесений до санкційного списку.

– Деякі країни-члени ЄС намагалися застосувати санкції проти патріарха Кирила. Але Угорщина їх заблокувала, як і минулого разу, наголосивши, що жодного релігійного лідера не має бути у переліку, – написав Йозвяк.

no surprise whatsoever but there was a push by some EU member states to sanction Patriarch Kirill but #Hungary blocked, just like last time. “no religious leader to be listed”. #Russia #Ukraine Зараз дивляться — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2022

Нагадаємо, 28 вересня голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Естонія запропонує включити патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва) до санкційного списку Європейського Союзу.

Він пояснив, що така ініціатива викликана заявами патріарха, який днями сказав, що у війні проти України російські солдати начебто виконують своє покликання та обов’язок перед батьківщиною та суспільством, тому їхні дії можна порівняти з самопожертвою.