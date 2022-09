Угорщина вдруге заблокувала внесення до санкційних списків Європейського Союзу глави російської церкви патріарха Кирила.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. За його словами, Угорщина заявила, що жоден релігійний лідер не має бути внесений до санкційного списку.

no surprise whatsoever but there was a push by some EU member states to sanction Patriarch Kirill but #Hungary blocked, just like last time. “no religious leader to be listed”. #Russia #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2022