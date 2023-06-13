Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Опустився до рівня Сіярто. Економічний форум Путіна демонструє ізоляцію РФ – Bloomberg

володимир путін
Фото: Getty Images

Найвищим європейським чиновником, якого на своєму економічному форумі у Санкт-Петербурзі очікує російський диктатор Володимир Путін, буде міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, а колись – до повномасштабного вторгнення в Україну – це були президент Франції Еммануель Макрон і тодішній канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Це свідчить про поглиблення ізоляції Росії, пише агентство Bloomberg,

Організатори намагалися залучити до участі у чотириденному форумі, який відкривається у середу, 14 червня, провідних політичних діячів, оскільки навіть деякі лідери пострадянських країн вирішили залишитися осторонь.

Петербурзький міжнародний економічний форум приваблює переважно чиновників нижчого рівня з країн, які зберігають нейтралітет щодо війни, зокрема з Близького Сходу, Латинської Америки та Азії.

Путін, як завжди, виступить на пленарному засіданні форуму, повідомив журналістам його прессекретар Дмитро Пєсков.

Сійярто візьме участь у панельній дискусії про глобальну енергетику разом з міністром нафти Венесуели Педро Теллечеа.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який нещодавно публічно засудив вторгнення Росії в Україну, відхилив запрошення відвідати форум. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв також не приїде.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, який зустрічався з Путіним у Кремлі минулого місяця, не планує бути присутнім.

Згідно з програмою, найбільша міжнародна присутність буде з Близького Сходу. Міністр економіки Об’єднаних Арабських Еміратів Абдулла Бін Тук Аль Маррі очолює групу офіційних осіб ОАЕ, які беруть участь у сесії, присвяченій торговельним відносинам з Росією.

Читайте також
Подарували карту з неросійськими Петербургом і Сибіром: із Путіним стався конфуз у прямому ефірі
Опустився до рівня Сіярто. Економічний форум Путіна демонструє ізоляцію РФ – Bloomberg

Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, Володимир Путін, економічний форум, Росія, Санкт-Петербург, Угорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти обстрілюють Херсон та село Кізомис
Опустився до рівня Сіярто. Економічний форум Путіна демонструє ізоляцію РФ – Bloomberg
Включатиме Stryker та боєприпаси до NASAMS: США готують 40-й пакет військової допомоги Україні
Сенат США
Франція, Німеччина та Польща підтримуватимуть Україну, поки триває робота над гарантіями безпеки – FT
Макрон Дуда Шольц
ЗСУ продовжують штурмові дії в районі Бахмута, за добу просунулися на 250 м – Генштаб
Бої на фронті
Я у склі, не можу піднятися: мешканці п’ятиповерхівки у Кривому Розі про пережиту атаку РФ
Опустився до рівня Сіярто. Економічний форум Путіна демонструє ізоляцію РФ – Bloomberg
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Опустився до рівня Сіярто. Економічний форум Путіна демонструє ізоляцію РФ – Bloomberg
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Опустився до рівня Сіярто. Економічний форум Путіна демонструє ізоляцію РФ – Bloomberg
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (12.06.2023)
Опустився до рівня Сіярто. Економічний форум Путіна демонструє ізоляцію РФ – Bloomberg
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (12.06.2023)
Опустився до рівня Сіярто. Економічний форум Путіна демонструє ізоляцію РФ – Bloomberg
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь