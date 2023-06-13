Опустився до рівня Сіярто. Економічний форум Путіна демонструє ізоляцію РФ – Bloomberg

Найвищим європейським чиновником, якого на своєму економічному форумі у Санкт-Петербурзі очікує російський диктатор Володимир Путін, буде міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, а колись – до повномасштабного вторгнення в Україну – це були президент Франції Еммануель Макрон і тодішній канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Це свідчить про поглиблення ізоляції Росії, пише агентство Bloomberg,

Організатори намагалися залучити до участі у чотириденному форумі, який відкривається у середу, 14 червня, провідних політичних діячів, оскільки навіть деякі лідери пострадянських країн вирішили залишитися осторонь.

Петербурзький міжнародний економічний форум приваблює переважно чиновників нижчого рівня з країн, які зберігають нейтралітет щодо війни, зокрема з Близького Сходу, Латинської Америки та Азії.

Путін, як завжди, виступить на пленарному засіданні форуму, повідомив журналістам його прессекретар Дмитро Пєсков.

Сійярто візьме участь у панельній дискусії про глобальну енергетику разом з міністром нафти Венесуели Педро Теллечеа.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який нещодавно публічно засудив вторгнення Росії в Україну, відхилив запрошення відвідати форум. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв також не приїде.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, який зустрічався з Путіним у Кремлі минулого місяця, не планує бути присутнім.

Згідно з програмою, найбільша міжнародна присутність буде з Близького Сходу. Міністр економіки Об’єднаних Арабських Еміратів Абдулла Бін Тук Аль Маррі очолює групу офіційних осіб ОАЕ, які беруть участь у сесії, присвяченій торговельним відносинам з Росією.

Джерело : Bloomberg

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