Опустился до уровня Сийярто. Экономический форум Путина демонстрирует изоляцию РФ — Bloomberg

Самым высоким европейским чиновником, которого на своем экономическом форуме в Санкт-Петербурге ожидает российский диктатор Владимир Путин, будет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, а когда-то — до полномасштабного вторжения в Украину — это были президент Франции Эммануэль Макрон и тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель.

Это свидетельствует об углублении изоляции России, пишет агентство Bloomberg,

Организаторы пытались привлечь к участию в четырехдневном форуме, который открывается в среду, 14 июня, ведущих политических деятелей, поскольку даже некоторые лидеры постсоветских стран решили остаться в стороне.

Петербургский международный экономический форум привлекает преимущественно чиновников низшего уровня из стран, которые сохраняют нейтралитет в отношении войны, в частности с Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии.

Путин, как всегда, выступит на пленарном заседании форума, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сийярто примет участие в панельной дискуссии о глобальной энергетике вместе с министром нефти Венесуэлы Педро Теллечеа.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который недавно публично осудил вторжение России в Украину, отклонил приглашение посетить форум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также не приедет.

Президент Республики Сербской Милорад Додик, который встречался с Путиным в Кремле в прошлом месяце, не планирует присутствовать.

Согласно программе, наибольшее международное присутствие будет с Ближнего Востока. Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла Бин Тук Аль Марри возглавляет группу официальных лиц ОАЭ, участвующих в сессии, посвященной торговым отношениям с Россией.

Источник : Bloomberg

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