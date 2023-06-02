Президент Бразилії засудив РФ за вторгнення та підтримав цілісність України

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив повномасштабне вторгнення Росії та наголосив, що підтримує територіальну цілісність України.

Про це він сказав після зустрічі у Бразилії із президентом Фінляндії Саулі Ніїністе, повідомляє британська газета The Guardian.

Ніїністе під час спільного брифінгу зауважив, що вони обговорили з бразильським президентом війну в Україні.

— Ми маємо однакову думку, що мир є найважливішою річчю, і я думаю, що кожне мирне зусилля є дуже цінним, – сказав президент Фінляндії, додавши, що Україна заслуговує на легітимний мир, який вона може прийняти.

Досі Лула да Сілва займав нейтральну позицію та відмовлявся засуджувати агресію Кремля. Зокрема, він заявляв, що не хоче обирати бік у війні Росії проти України, а прагне залишатися на “боці миру”.

У квітні Лула да Сілва засудив напад РФ на Україну, проте не закликав до виведення військ агресора з території нашої держави.

Того ж місяця він заявив, що президент України Володимир Зеленський “не може хотіти всього” та запропонував віддати Кримський півострів Росії задля припинення війни.

Джерела: The Guardian, Ilkka Pohjalainen

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