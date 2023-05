Подарували карту з неросійськими Петербургом і Сибіром: із Путіним стався конфуз у прямому ефірі

Російському президенту Володимиру Путіну презентували карту, де “немає України”, однак, як виявилося, вона там є, коли ж Санкт-Петербург, Сибір і Крим не належать російській державі.

Конфуз, який транслювали російські державні телеканали, стався 23 травня, на що звернуло увагу білоруське видання Наша Ніва.

На відео голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін подарував російському президенту Путіну старовинну карту XVII століття, за його словами, “зроблену самими французами”.

Путін у відповідь на це вкотре продемонстрував своє невігластво в історії, заявивши, що начебто Радянський Союз утворив Україну.

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба зазначив у Twitter, що на карті є напис “Ukraine, Pays des Cosaques”, що в перекладі “Україна, земля козаків”.

Chief Judge of ???????? Constitutional Court brought putin a 17 century map to show ???????? never existed. Although it has “Ukraine, Pays des Cosaques” on it.

Also, it shows current Sankt Petersburg as Swedish. And Crimea as independent state.#RussiaIsAJoke #StandWithUkraine pic.twitter.com/1SRzJlkzPO

— olexander scherba???????? (@olex_scherba) May 23, 2023