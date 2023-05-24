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Подарували карту з неросійськими Петербургом і Сибіром: із Путіним стався конфуз у прямому ефірі

Подарували карту з неросійськими Петербургом і Сибіром: із Путіним стався конфуз у прямому ефірі

Російському президенту Володимиру Путіну презентували карту, де “немає України”, однак, як виявилося, вона там є, коли ж Санкт-Петербург, Сибір і Крим не належать російській державі.

Конфуз, який транслювали російські державні телеканали, стався 23 травня, на що звернуло увагу білоруське видання Наша Ніва.

На відео голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін подарував російському президенту Путіну старовинну карту XVII століття, за його словами, “зроблену самими французами”.

– Виявилося, що у нас у Конституційному суді знайшлася копія карти XVII століття, складена за Людовика XIV, тобто це середина, навіть початок другої середини XVII століття, складена самими французами. Чому я привіз її? Володимире Володимировичу, там немає України! – сказав Валерій Зорькін.

Путін у відповідь на це вкотре продемонстрував своє невігластво в історії, заявивши, що начебто Радянський Союз утворив Україну.

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба зазначив у Twitter, що на карті є напис “Ukraine, Pays des Cosaques”, що в перекладі “Україна, земля козаків”.

Крим, зображений на карті, тоді був окремою державою, оскільки на півострові знаходилося Кримське ханство.

Водночас територія, де згодом буде розташований рідний для Путіна Санкт-Петербург, позначена як Інгрія і належить Швеції.

Подарували карту з неросійськими Петербургом і Сибіром: із Путіним стався конфуз у прямому ефірі
Фото: Наша Ніва
Подарували карту з неросійськими Петербургом і Сибіром: із Путіним стався конфуз у прямому ефірі
Фото: Наша Ніва
Подарували карту з неросійськими Петербургом і Сибіром: із Путіним стався конфуз у прямому ефірі
Подарували карту з неросійськими Петербургом і Сибіром: із Путіним стався конфуз у прямому ефірі

Не входив тоді до складу Росії й Сибір. Його, як і Кавказ, Московія колонізує пізніше.

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Подарували карту з неросійськими Петербургом і Сибіром: із Путіним стався конфуз у прямому ефірі

Володимир Путін, Крим, Росія, Санкт-Петербург, Україна
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