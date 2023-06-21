Передати АТАСМS: у Конгресі США підтримали резолюцію про надання ракет Україні

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США підтримав резолюцію H.Res. 488, у якій президент США Джо Байден і його адміністрація закликаються негайно надати Україні армійські тактичні ракетні комплекси АТАСМS.

Відповідну резолюцію було підтримано за результатами засідання комітету в середу, 21 червня.

Голова комітету, республіканець Майкл Маккол, заявив, що ракети АТАСМС є критично важливими для успіху України на полі бою.

– ATACMS мають радіус дії до 190 миль (понад 300 км. – Ред.), що дає змогу українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни, – сказав він.

Крім того, завдяки зазначеним ракетам можна завдавати ударів по точках запуску іранських дронів Shahed, розміщених у тимчасово окупованому Криму, вважає Маккол.

Республіканець додав, що побоювання, які має Білий дім щодо ескалації в російсько-українській війні у зв’язку із застосуванням ATACMS, невиправдані.

Він нагадав, що Україна вже використовує ракети Storm Shadow, надані Британією, а офіційний Київ обіцяв не застосовувати їх для ударів по території Росії.

Двопартійне затвердження в комітеті дозволяє винести резолюцію на голосування в Палаті представників, після чого за неї мають проголосувати у Сенаті.

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