Скібіцький розповів, яка у росіян ситуація із високоточними ракетами

Березень, 23 в 10:26

Заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що у росіян є проблеми із високоточними ракетами, вони намагаються подвоїти їхнє виробництво. Проте значною перешкодою є санкції.

Про це Вадим Скібіцький сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, Росія на кінець 2022 року могла виробляти по 20-30 крилатих ракет Калібр та Х-101 щомісяця. А з Іскандерами ситуація ще гірша.

Зараз дивляться

– Нам відомо, що росіяни мають намір подвоїти обсяги виробництва усіх цих ракет. Але головна тут перешкода – це санкції. Саме в цих ракетах велика частка іноземних компонентів. Якщо санкцій будуть дотримуватися, якщо за ними буде суворий контроль, то ці плани ворог не зможе втілити, – вважає Скібіцький.

Він наголосив, що Росія дедалі зменшує використання високоточних ракет.

Наприклад, у жовтні минулого року росіяни здійснювали масований ракетний обстріл раз на тиждень, потім – раз на 10-14 днів, а зараз вони не можуть організувати обстріл частіше, ніж двічі на місяць.

Російське виробництво наразі не здатне компенсувати витрачені ракети.

– У росіян, за нашими підрахунками, залишилося 15% від тих обсягів, що були до початку війни. Йдеться про високоточні Іскандери, Калібри, Х-101, Х-555, Кинджали, а також про ракети Х-22. Проте якщо розглядати окремо за видами, то, наприклад, запаси Калібрів, Х-101 та Х-555 – навіть менше ніж 10%, – сказав Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, що 20 березня в Джанкої пролунали потужні вибухи. В ГУР повідомили, що там під час транспортування залізницею вдалося знищити ракети Калібр НК.