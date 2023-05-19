Скільки крилатих і балістичних ракет Росія може виготовляти щомісяця: дані ГУР

Росія дійсно вичерпала значний запас свого ракетного озброєння під час повномасштабної війни проти України. Однак агресор усе ще може виготовляти десятки ракет на місяць.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у коментарі виданню РБК-Україна.

Він пояснив, що РФ вдалося налагодити виробництво ракетного озброєння, попри дію міжнародних санкцій. Про це свідчать уламки ракет, які ворог застосував під час атак на Україну.

За словами Скібіцького, є ознаки того, що вони лише нещодавно зійшли з конвеєра, тобто були виготовлені в І кварталі 2023 року.

За даними розвідки, РФ досі здатна випускати щомісяця:

до 25 крилатих ракет Калібр;

близько 35 крилатих ракет Х-101;

дві гіперзвукові аеробалістичні ракети Кинджал;

до 5 балістичних ракет 9М723 до оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер-М.

– Вони щонайменше двічі на місяць завозять Калібри до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 Калібрів на місяць, Х-101 – 35 одиниць, Кинджалів – дві одиниці на місяць, балістичних ракет 9М723 до Іскандер-М – п’ять одиниць, – наголосив Скібіцький.

Він додав, що, попри санкції, РФ вдається завозити комплектовання для виробництва ракет.

За словами представника ГУР, агресор змінив пріоритети під час атак на Україну. Якщо раніше це була енергетична система, то зараз Росія намагається “зірвати наші плани та підготовку до активних дій протягом весняно-літньої кампанії”, тобто завадити контрнаступальним діям Збройних сил України.

За словами Скібіцького, окупанти намагаються вдарити не лише по засобах ППО, які має Україна, а й по пунктах управління, шляхах постачання та пунктах зосередження техніки, боєприпасів, по місцях зберігання палива, а також по районах зосередження українських військ.

У ГУР вважають, що Росія продовжуватиме ракетні атаки, доки в неї вистачатиме ресурсу. Агресор може комбінувати засоби ураження, вдаватися до експериментів. Тому завдання України –продовжувати укріплювати ППО.

Раніше в ГУР Міноборони розповідали, що у РФ залишилося 15% від тих обсягів ракет, що були до початку повномасштабної війни. Йдеться про високоточні Іскандери, Калібри, Х-101, Х-555, Кинджали, а також про ракети Х-22.

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