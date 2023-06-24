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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Літак Путіна вилетів з Москви та зник з радарів: є дві версії, куди він прямує

володимир путін
Фото: Getty Images

У ЗМІ циркулює інформація, що президентський літак диктатора Володимира Путіна вилетів на північ з Москви у напрямку Твері і вимкнув свій транспондер.

Це зафіксував ресурс Flightradar24.

За різними даними він полетів до Санкт-Петербурга. Радари, що відстежують повітряний рух, зафіксували незвичайну активність невеликих приватних літаків. Більшість літаків, що вилітають з московських аеропортів, летять на північний захід у напрямку Санкт-Петербурга.

Літак Путіна вилетів з Москви та зник з радарів: є дві версії, куди він прямує

Скриншот: Flightradar24

Йшлося про те, що у напрямку Петербурга вилетів літак на борту із головою уряду РФ Михайлом Мішустіним.

Водночас секретар диктатора Володимир Пєсков заперечує, що Путін прилетів до Санкт-Петербурга. За його словами, Путін залишається у Москві.

— Путін працює у Кремлі, – заявив Пєсков пропагандистам.

Точно невідомо, хто перебуває на борту приватних повітряних суден, але багато з них є літаками класу еліт, що належать деяким найбагатшим людям в Росії.

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Літак Путіна вилетів з Москви та зник з радарів: є дві версії, куди він прямує

Також з’явилися повідомлення української розвідки про те, що Путін вилетів з Москви на вертольоті до свого палацу на Валдаї, між Москвою і Санкт-Петербургом.

Колишній посол Польщі у Києві Ян Пєкло заявив в інтерв’ю WP, що Путін, безумовно, побоюється за свою безпеку.

Після ранкового звернення Путіна до російського народу щодо ситуацію у РФ, у Telegram-каналі вагнерівців з’явилося повідомлення: “Путін зробив неправильний вибір. Тим гірше для нього. Скоро у нас буде новий президент”.

Росіяни теж намагаються залишити Москву

Повідомляється, що були розкуплені всі квитки на рейси з Москви до Тбілісі, Астани та Стамбула. Про це зазначає видання Der Spiegel.

На думку журналістів, такий ажіотаж може бути пов’язаний із тим, що росіяни намагаються спішно залишити країну на тлі збройного протистояння влади та найманців ПВК Вагнера.

Росіянам для відвідування Туреччини, Казахстану, Азербайджану та Грузії не потрібна віза, лише закордонний паспорт.

За даними The Bell, нині вартість прямого рейсу з Москви до Єревану сягає до 200 тис. рублів. Вартість рейсу з пересадками, який займає цілий день, збільшилася майже до 40 тис.

В Дубай можна відлетіти за 350 тис. Видання також підтверджує, що прямих квитків до Стамбула, Астани, Баку та Тбілісі не залишилося.

За останніми подіями в РФ можна спостерігати в онлайні на Фактах ICTV.

Джерела: Wiadomości, Daily Mail

Володимир Путін, Кремль, Москва, ПВК Вагнера, Росія, Санкт-Петербург
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