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Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Кремлівський режим пожинає те, що сіє: що кажуть світові лідери про події в Росії

володимир путін
Фото: Getty Images

Світові лідери вже публічно відреагували на протистояння між засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожином та офіційною російською верхівкою.

Іран, один із головних союзників РФ у війні, назвав бунт Пригожина “внутрішньою справою Росії”.

– Представник МЗС Насер Канаані назвав інцидент у Росії внутрішньою справою цієї країни і додав, що Іран підтримує верховенство закону в Російській Федерації, – йдеться у заяві іранського відомтсва.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав до відновлення правопорядку в Росії.

– Конституційний порядок і верховенство права є необхідною умовою підтримки правопорядку в країні. Це основа безпеки суспільства і його успішного розвитку, – повідомила пресслужба президента Казахстану, додавши, що Путін подякував Токаєву за розуміння ситуації.

На тлі подій в Росії високопоставлений дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель активував Центр реагування на кризові ситуації.

На своїй сторінці у Twitter він наголосив, що підтримка ЄС України “залишається незмінною”.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс повідомив, що Латвія посилила заходи безпеки вздовж свого кордону з Росією і заборонила в’їзд росіянам у зв’язку з розвитком ситуації.

Він написав у Twitter, що “прямої загрози для Латвії немає”, а офіційні особи обмінюються інформацією із союзниками.

Грузія “уважно стежить” за подіями, що розгортаються в Росії, заявила президентка Саломе Зурабішвілі.

– Наш кордон має перебувати під жорстким контролем з огляду на можливі нові хвилі міграції, – написала вона у Twitter.

Німеччина також “дуже уважно” стежить за розвитком подій і перебуває в тісному контакті зі своїми міжнародними партнерами, повідомила міністр закордонних справ країни Анналена Бербок.

– Громадянам Німеччини в Росії рекомендується дотримуватися наших адаптованих порад щодо поїздок і безпеки, – сказала вона.

За словами прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, нинішні події “свідчать про те, що агресія проти України спричиняє нестабільність у Російській Федерації”.

Посольство Італії в Москві звернулося до італійських громадян у Ростовській і Воронезькій областях РФ із закликом залишатися “під прикриттям” і “бути в курсі подій”.

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Президент Литви Гітанас Науседа також відзначив, що війна Росії проти України “має неприємні наслідки”.

– Уважно стежимо за подіями. Кремлівський режим пожинає те, що сіє. Все насильство, спрямоване на Україну, обернулося проти РФ. Вільнюський саміт НАТО оцінить нові обставини. Складна безпекова ситуація вимагає додаткових заходів. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію! – написав Науседа у Twitter.

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак, коментуючи ситуацію в РФ, закликав усі сторони проявити відповідальність і захистити цивільне населення.

– Ми перебуваємо в контакті з союзниками і стежимо за розвитком ситуації. З деякими з них я поговорю пізніше сьогодні, але головне, щоб усі сторони діяли відповідально і захистили цивільне населення, – сказав він ефірі BBC.

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що провів консультації із прем’єр-міністром та міністром оборони, а також членами НАТО.

— Перебіг подій за межами нашого східного кордону відстежується на постійній основі, – написав Дуда у Twitter.

Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з російським диктатором Путіним заявив про готовність країни зробити внесок у врегулювання подій у РФ.

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Володимир Путін, ПВК Вагнера, Росія
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