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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Домовитися не вийде, хтось має програти: Подоляк відреагував на бунт Пригожина

Домовитися не вийде, хтось має програти: Подоляк відреагував на бунт Пригожина
Фото: Getty Images

Бунт власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина обов’язково завершиться поразкою однієї зі сторін, адже домовитись вже не вийде.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що в Росії усе тільки починається.

За його словами, так звана контртерористична операція Пригожина на території Росії вже призвела до:

  • захоплення Ростова, низки федеральних трас, штабів Південного округу;
  • оцінки з боку ФСБ, національного антитерористичного центру, генеральної прокуратури Росії.

Подоляк вважає, що розкол російських еліт надто очевидний.

Домовитись і вдати, що все залагоджено, не вийде. Хтось має обов’язково програти: або Пригожин (з фатальним фіналом), або колективний “антиПригожин” (група Путіна та кооператив “Озеро”). У Росії все тільки починається, заявив радник голови Офісу президента.

23 червня глава ПВК Пригожин заявив, що російська армія вдарила по тилових позиціях Вагнера, внаслідок чого було вбито “величезну кількість солдатів”. Після Пригожин оголосив про “похід” на Ростов-на-Дону, щоб “розібратися з беззаконням”.

Липецька, Воронезька і Ростовська області оголосили про посилення заходів безпеки у зв’язку з просуванням нібито сил ПВК Вагнер углиб території РФ.

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Михайло Подоляк, ПВК Вагнера
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