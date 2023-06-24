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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Ростові вагнерівці взяли військовий штаб. Пригожин погрожує піти “на Москву” – ЗМІ

Пригожин

Штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону оточений танками і людьми у формі.

Власник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що він перебуває у штабі. Крім того, нібито під контролем вагнерівців військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром, щоб штурмова авіація не завдавала ударів по бойовиках.

– Під контролем усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром… Робимо так, щоб штурмова авіація не завдавала ударів по нас, а завдавала по Україні, – заявив власник ПВК.

Він також сказав, що начальник генштабу втік, щойно дізнався, що вагнерівці підходять.

Раніше ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив про план помсти керівництву міноборони Росії за те, що вони начебто завдали ударів по позиціях вагнерівців.

Згодом Липецька, Воронезька та Ростовська області оголосили про посилення заходів з безпеки у зв’язку із просуванням начебто сил ПВК Вагнер вглиб території РФ.

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Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Пригожин може застосувати своїх бойовиків проти командування Південного військового округу в Ростові-на-Дону і, можливо, проти Москви.

ПВК Вагнера, Росія, Ростов-на-Дону
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