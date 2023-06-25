Це самогубство для вагнерівців: Наєв про ризики нападу на Київ із Білорусі

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв оцінив ризики нападу найманців ПВК Вагнера на Київ із території Білорусі.

– Якщо таке станеться, і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках, – запевнив він.

За його словами, ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою, а ЗСУ продовжують нарощувати оборонні засоби.

– Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7, – підсумував генерал.

Перед цим ексначальник Генштабу британської армії Річард Даннатт в ефірі Sky News висловив занепокоєння тим, що Євген Пригожин за домовленістю із Лукашенком виїхав до Білорусі.

На його думку, якщо ватажок найманців зберіг довкола себе боєздатні сили, то Росія може використати їх для чергової спроби взяти Київ.

Джерело: Military Media Center

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

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