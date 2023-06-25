Нічого не відомо з вечора суботи: Пригожин зник зі зв’язку

Ватажок найманців ПВК Вагнера Євген Пригожин поки не на зв’язку.

Про це повідомили у його прес-службі.

Зазначається, що востаннє його бачили, коли він залишав Ростов, де той зараз — невідомо

Із запитом до прес-служби Пригожина звернувся журналіст RTVI.

– Він передає всім привіт та відповість на запитання, коли буде нормальний зв’язок, – сказали журналісту видання у відповідь на запит.

Про місцезнаходження Пригожина публічно нічого не відомо з вечора 24 червня. Тоді з’явилося відео, на якому засновник ПВК Вагнера їде з Ростова-на-Дону на автомобілі.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня Пригожин говорив, що окупанти вдарили по тилових таборах ПВК, після чого ватажок вагнерівців оголосив про марш справедливості.

Вже вранці 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром. А вже ввечері того ж дня стало відомо, що похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”.

Нагадаємо, що раніше заявилась інформація, що Пригожина, ймовірно, ліквідували.

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