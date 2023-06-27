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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

У МЗС пояснили, чого Україна очікує від липневого саміту НАТО у Вільнюсі

У МЗС пояснили, чого Україна очікує від липневого саміту НАТО у Вільнюсі
Фото: Getty Images

Липневий саміт у Вільнюсі можна буде вважати успішним, якщо НАТО зробить рішучий крок до визначення чіткого алгоритму вступу України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс на конференції у Києві.

– Вільнюський саміт можна буде вважати успішним, якщо союзники зроблять рішучий крок від розмитих формулювань про те, що Україна стане членом НАТО, до чіткого алгоритму, який покаже, як і коли це станеться, – сказав він.

За словами заступника глави МЗС, усвідомлення того, що вступ України до НАТО незворотній, може стати фактором деескалації, оскільки зрештою РФ втратить формальний привід для війни.

– Де-факто Україна вже є членом НАТО і ефективно боронить східний фланг. Щоби остаточно визнати цю реальність, треба відмовитися від тих міфів, які Росія роками поширювала серед членів НАТО, пояснюючи там, що членство України в НАТО – це найчорніша з червоних ліній. Це дозволить подолати російський шантаж, – зауважив Перебийніс.

Він висловив переконання, що прийняття факту вступу України в НАТО станеться так швидко, як раніше ставалося з Болгарією, країнами Балтії чи Фінляндією.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на саміті Україна прагне отримати чітке запрошення до вступу в НАТО за спрощеною процедурою.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).

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Джерело: Європейська правда

Війна в Україні, МЗС України, НАТО, Саміт НАТО
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