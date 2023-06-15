Для відновлення миру в Україні: Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї

Президент Володимир Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї до України. Він наголосив, що такий крок буде життєво важливим у боротьбі з повномасштабним вторгненням військ РФ.

Відповідну заяву глава держави зробив під час відеозвернення до депутатів обох палат парламенту Швейцарії.

– Я знаю, що в Швейцарії точиться дискусія щодо експорту військового спорядження для захисту та оборони України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні, – наголосив Зеленський.

У зверненні до депутатів, яке президент виголосив українською мовою, він нагадав про наслідки повномасштабної агресії РФ проти України: від страждань українців через обстріли до загроз для Запорізької АЕС.

– Росія несе смерть на українську землю… Ми захищаємо наш мир і наші цінності, – заявив Зеленський.

Коментуючи ситуацію довкола Запорізької АЕС, президент зазначив, що РФ використовує атомну електростанцію як щит. Він додав, що окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, щоб отримати перевагу на полі бою, оскільки РФ “веде війну геноциду”.

Президент подякував Швейцарії за підтримку України, приєднання до антиросійських санкцій Євросоюзу, блокування російських активів і гуманітарну допомогу. Водночас Зеленський закликав цю країну дотримуватися більш чіткого курсу щодо поставок зброї та приєднатися в цьому питанні до європейських партнерів.

Як відомо, Швейцарія дотримується принципу нейтралітету, який є одним із ключових у її зовнішній політиці. Він полягає в тому, що країна не бере участі в збройних конфліктах між іншими державами.

Зброя і боєприпаси швейцарського виробництва не можуть бути передані країнам, у яких іде війна або які беруть участь у міжнародному збройному конфлікті. Тобто Швейцарія заборонила державам, які купують швейцарську зброю, реекспортувати її сторонам конфлікту.

На початку березня уряд Швейцарії оголосив, що не змінюватиме політику щодо заборони реекспорту озброєння швейцарського виробництва до України.

Однак на початку червня Верхня палата швейцарського парламенту підтримала поправку, яка дозволяє реекспортувати зброю у треті країни.

Джерело: Schweizer Radio und Fernsehen

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