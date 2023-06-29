Генерала РФ Суровікіна помістили в СІЗО. Він був пов’язаний з ПВК Вагнер з 2017 – ЗМІ

Російського генерала Сергія Суровікіна, який під час осінніх і зимових атак на енергетичну інфраструктуру України та деокупацію українськими Збройними силами Херсона, посадили в СІЗО Лефортово з 25 червня.

Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема російський військкор Володимир Романов.

Романов не уточнив причини арешту Суровікіна, також відсутнє підтвердження цих даних від влади РФ.

Повідомлення про затримання Суровікіна з’явилися після того, як у Росії відбувся заколот ПВК Вагнер під організацією власника найманців Євгена Пригожина.

Примітно, що, як зазначає російський Центр Досьє, генерал РФ Суровікін був почесним членом ПВК Вагнер ще з 2017 року.

Крім того, за даними американської газети The New York Times, російський генерал міг знати про підготовку заколоту з боку Пригожина. Утім, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков назвав спекуляцією відповідну статтю NYT.

Згодом російське видання The Moscow Times, з посиланням на свої джерела, близькі до Міністерства оборони Росії, підтвердили інформацію про арешт генерала Сергія Суровікіна у зв’язку з заколотом групи Вагнера.

– Там історія з ним була не ОК. Для влади. Більше нічого не можу говорити, – сказало одне з джерел.

Інше джерело видання заявило, що найближчим часом щодо генерала Суровікіна “будуть новини в контексті Пригожина”.

– Мабуть він (Суровікін, – Ред.) обрав сторону (Пригожина під час заколоту, – Ред.) і його… схопили, – повідомило друге джерело.

Генерал Сергій Суровікін із жовтня 2022 до січня 2023 року очолював командування російським угрупованням військ в Україні, після чого його змінив начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, ставши його заступником. З 2017 року Суровікін командував угрупованням російських військ у Сирії.

Зазначимо, що за даними російського журналіста Олексія Венедиктова, сам російський генерал Суровікін не виходить на зв’язок із сім’єю вже третій день, як і не відповідає його охорона.

Якщо інформація про арешт підтвердиться, то, як пише NYT із посиланням на свої джерела, президенту Росії Володимиру Путіну доведеться вирішити, чи вірить він у те, що Суровікін знав про плани Пригожина, і як на це реагувати.

Джерела NYT не виключають, що Путін може покласти всю відповідальність за здійнятий заколот на Пригожина, втім, якщо з’являться докази того, що йому допомагав Суровікін, якого на Заході вважають одним із компетентних генералів, то в Путіна не залишиться іншого вибору, як відсторонити Сергія Суровікіна від командування.

Військовий заколот ПВК Вагнер, що відбувся впродовж 23 і 24 червня, у рамках якого ватажок найманців Євген Пригожин оголосив про похід на Москву, був, зокрема, прокоментований з боку Сергія Суровікіна. Російський генерал закликав вагнерівців зупинитися і не робити помилок.

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