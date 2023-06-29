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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ПВК Вагнера більше не воюватиме в Україні – Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Після невдалого заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина його найманці більше не воюватимуть проти України.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов у коментарі Українській правді.

– ПВК Вагнера більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну, – сказав він.

Окрім того, за словами Буданова, серед наслідків бунту Пригожина значущою для України є компрометація російського керівництва.

– В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Також нанесено втрати військово-космічним силам РФ, – додав він.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що найманці ПВК Вагнера не воюють зараз на фронті.

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Джерело: Українська правда
Війна в Україні, Кирило Буданов, ПВК Вагнера
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