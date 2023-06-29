ПВК Вагнера більше не воюватиме в Україні – Буданов
Після невдалого заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина його найманці більше не воюватимуть проти України.
Про це повідомив керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов у коментарі Українській правді.
– ПВК Вагнера більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну, – сказав він.
Окрім того, за словами Буданова, серед наслідків бунту Пригожина значущою для України є компрометація російського керівництва.
– В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Також нанесено втрати військово-космічним силам РФ, – додав він.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що найманці ПВК Вагнера не воюють зараз на фронті.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко